'Я сейчас брошу автомат и уйду': оккупант пожаловался другу на моральное состояние в армии РФ. Перехват

В армии РФ нарастает недовольство отношением к личному составу и все больше мобилизованных отказываются воевать в Украине. Очередной российский оккупант пожаловался на тяжелую ситуацию на позициях, беспорядки в российской армии и рассказал о моральном состоянии их солдат.

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Перехват разговора оккупанта с товарищем был опубликован на официальном Youtube-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины в пятницу, 23 июня. В телефонном разговоре он обсуждает способ сбежать из "передка".

"Пацаны здесь уже реально морально сломлены. Приходят через день ко мне и говорят – я все, я сейчас кину автомат и уйду, я все", – рассказал захватчик.

Российский мобилизованный жалуется товарищу, что их хотят перебросить на другую позицию.

"Туда, где поле и где наши воюют – вот туда нас хотят вбухнуть", – рассказал он.

Оккупант рассказал, что вся его рота хочет "идти в отказ". По его словам, недавно там, куда собираются их перебросить, 36 оккупантов за полчаса "задвоихсотили".

"Если захотят нас туда опрокинуть, соответственно здесь уже все в отказ пойдут", – говорит мобилизованный.

Он также посетовал, что пока "БТРщики" по второму кругу уходят в отпуска, мобилизованным отпуска не предусмотрены.

"Нас здесь бросили как не знаю кого, 2 недели вертушка лупила здесь", – жалуется оккупант.

Как сообщал OBOZREVATEL, другой оккупант пожаловался на несуразную систему и тупость властей РФ, которые отправили его на войну против Украины. Он говорит о провале "СВО" и что его страна живет буквально в дерьме.

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