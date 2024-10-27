'Я улетел в Мариуполь, потому что там были мои побратимы': освобожденный из плена разведчик Несмачный рассказал об обороне 'Азовстали'. Видео

Владимир, военный разведчик Международного легиона ГУР МО Украины, известный под позывным Несмачный, рассказал о своем пути на фронте, обороне Мариуполя и испытаниях в российском плену. Он добровольно решил отправиться в помощь защитникам, защищавшим "Азовсталь".

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Об этом защитник рассказал в интервью для издания "Шпальта Медиа". Несмачный начал свою службу еще в 2014 году, став в защиту Украины от российских оккупантов на востоке.

Когда в 2022 году началось полномасштабное вторжение, он снова присоединился к рядам защитников и принял участие в обороне Киевщины. Впоследствии Владимир добровольно отправился на вертолете в Мариуполь, где ситуация была критической.

"Там были мои побратимы, и я хотел им помочь. Я хотел напрямую участвовать в обороне города вместе с ними. В Мариуполь все летели добровольно", – рассказал Несмачный.

По прибытии в Мариуполь он и его собратья сразу стали на боевые позиции. Во время упорных боев разведчик получил два ранения, когда защитников обстреливали из артиллерии и авиации. Однако

"В городе были интенсивные бои. Защитников Мариуполя "крыли" преимущественно артиллерией и авиацией. Мы пытались грызться за каждый клочок [...] Мы выигрывали для Украины время. И на сам комбинат "Азовсталь" мы фактически не дали зайти вражеской пехоте", – вспомнил разведчик.

Во время плена Несмачный находился в колониях в Оленивке и Довжанске. Пребывание в плену стало тяжелым испытанием, но Владимир смог вернуться домой.

Ранее сообщалось, что в рамках обмена 18 октября Украине удалось вернуть из плена еще 34 воина "Азова". Они почти три месяца обороняли Мариуполь и в мае 2022 года вышли из "Азовстали", выполнив приказ высшего командования.

Всего во время последнего обмена пленными 95 украинских военных, среди которых были защитники "Азовстали" и известный правозащитник Максим Буткевич, вернулись из российского плена домой. 58-й обмен военнопленными был проведен в формате "95 на 95".

Как сообщал OBOZ.UA, из российского плена 18 октября вернулся Никита Шаульский. Это военнослужащий 21-й отдельной бригады НГУ, защитник Мариуполя. Его брат и бабушка были убиты русскими в Кривом Роге.