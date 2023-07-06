'Я видел черновики речей': Буданов заявил, что саммит НАТО не оправдает ожиданий украинцев

Во время саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, Украина надеется получить четкие гарантии безопасности и конкретную перспективу членства в альянсе. Однако, вероятно, ожидания украинцев по поводу результатов саммита не будут оправданы.

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Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в своем интервью британскому изданию The Times. Он подчеркивает, что Украина может не получить приглашение в альянс во время саммита.

"Мне достаточно трудно отдать должное саммиту НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены", – сказал Буданов.

Руководитель Главного управления разведки выразил мнение, что на саммите будут просто "объявлены некоторые слова" без дальнейших конкретных действий или обязательств.

"Я вполне уверен, что будут говорить: я видел черновики речей", – отметил Буданов.

Отметим, что во время саммита в Литве Украина стремится получить политическое решение о поддержке ее вступления в НАТО по окончании войны. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у страны есть все необходимые основания для получения такой поддержки.

Украина также хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не могут заменить полноценное членство.

Ранее Науседа заявил, что решение саммита НАТО в Вильнюсе "не разочарует украинцев". Он отметил: возможно, Украина и не получит всего того, что озвучено президентом Владимиром Зеленским в "программе-максимум", однако точно получит "многое" и не будет разочарована.

Напомним, ранее стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел "очень хороший разговор" с Зеленским в преддверии саммита НАТО.

Между тем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские дипломаты сейчас работают над тем, чтобы "получить для Украины максимальный результат" во время саммита.