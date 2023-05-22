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Япония передаст ВСУ около 100 грузовиков и будет лечить украинских воинов

Анастасия Ковалева
War
1 минута
858
Япония передаст ВСУ около 100 грузовиков и будет лечить украинских воинов

Японское правительство выразило свою готовность предоставить Украине приблизительно 100 грузовиков для использования Вооруженными силами страны. Также Токио планирует передать пайки украинским военнослужащим. 

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Об этом сообщается в пресс-службе Министерства иностранных дел Японии. Помимо военной, страна оказывает Украине и гуманитарную помощь.

В ответ на просьбу Украины, Япония планирует отправить около 30 тысяч пайков для чрезвычайных ситуаций. Это решение, которое играет важную роль для поддержки украинских вооруженных сил в случае чрезвычайных обстоятельств.

Кроме того, японские власти выразили готовность принять раненых украинских военных. Это демонстрирует готовность Японии оказать помощь и поддержку Украине в этот сложный период.

Япония предоставляет гуманитарную помощь Украине, однако не осуществляет поставки военной помощи. Ограничения на экспорт вооружений в другие страны являются основной причиной такого подхода со стороны японского правительства. В соответствии с национальным законодательством, Япония строго регулирует экспорт военной техники и оружия, сосредотачиваясь на гуманитарной помощи и других формах поддержки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Журналисты опубликовали трогательный момент встречи в Хиросиме президента Зеленского с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Последний едва не расцеловал на радостях украинского лидера, поскольку думал, что он  не приедет.

– Однако кроме эмоциональных встреч, у украинского гаранта прошло ряд довольно серьезных переговоров. Лидеры ключевых государств-партнеров пообещали стабильно наращивать военный потенциал Украины, чтобы прогнать оккупанта с международной признанных границ нашей страны. 

– Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его личный визит в Японию на саммит "Большой семерки", чтобы решить ряд важных для нашей страны вопросов. Его приезд не стал неожиданностью для лидеров других стран-участниц конференции, поскольку они неоднократно его приглашали. 

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