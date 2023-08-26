Являлся примером самоотверженности: 20-летний воин погиб в боях на Запорожье

На Запорожье погиб 20-летний воин из Прикарпатья Валентин "Шелби" Слюсарчук. Жизнь защитника 18 августа оборвал вражеский минометный обстрел.

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На путь воина Валентин стал осознанно: он был членом Всеукраинской организации "Тризуб" имени Степана Бандеры. Трагическое известие о гибели Героя сообщили в Кутском поселковом совете.

"Снова большое горе для всех нас: 18 августа 2023 года, верный воинской присяге, в бою за нашу Родину, проявив стойкость и мужество, во время ведения боевых действий в районе населенного пункта Вербово Запорожской области в результате минометного обстрела со стороны противника погиб житель села Тюдов Валентин Федорович Слюсарчук, 15 февраля 2003 года рождения", – говорится в сообщении.

Еще в январе 2022 года Валентин на своей странице в соцсети опубликовал фото, где он – в военной форме. Путь воина, защищающего родную землю с оружием в руках, он выбрал вполне осознанно.

Как сообщил Олег Микитюк, главный командир ВО "Тризуб" имени Бандеры, членом которого был Валентин, молодой воин воевал с оккупантами в рядах разведывательной роты одной из десантно-штурмовых бригад ВСУ.

"Каждая потеря побратимов является для нас одинаково болезненной. Впрочем, когда вражеская пуля уносит жизнь человека, который только начал свой путь во взрослую жизнь, сердце щемит как-то по-особому. Не передать словами. Скорбим вместе с родными, близкими. Гордимся побратимством с Человеком большого сердца и души, который жертвенно положил на кон свободы Родины и Нации собственную молодую жизнь. Мир твоей душе, друг!" – отметил Микитюк.

"Примером самоотверженности в борьбе за свободу и независимость" назвали павшего в бою воина на его малой родине.

"Уходят лучшие!.. Павший воин был настоящим героем, который сделал все возможное, чтобы защитить нашу родную землю от агрессора. Но война отбирает все больше и больше молодых талантливых людей, оставляя боль и скорбь. Мы потеряли мужественного и отважного парня, упрямо стоявшего на защите своей родной земли. Искренние соболезнования семье Героя, оставшимся с воспоминаниями о нем побратимам и друзьям. Пусть он всегда останется в памяти как настоящий Герой, отдавший жизнь ради свободы своей страны", – отметили в Кутском поселковом совете.

А побратимы Героя по ВО "Тризуб" имени Степана Бандеры призвали неравнодушных поддержать его семью.

"Материально помочь семье друга "Шелби": 4149 4378 7627 7938 (карта мамы)", – написал Микитюк.

Напомним, ранее стало известно, что под Бахмутом погиб 20-летний украинский командир. Даниил Сикорский из Херсона во время боя спас побратима, вытащив его из охваченного огнем танка. Сам он с того боя вернулся на щите.