'Юг продолжит быть под прицелом врага': Гуменюк объяснила, чего добивается Россия

Южные регионы Украины остаются в зоне повышенного риска из-за российских ракетных атак. Террористическая армия РФ меняет тактику обстрелов и может запускать ракеты морского базирования типа "Калибр" даже с пунктов базирования.

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Таким образом Кремль хочет продолжить зерновую сделку на своих условиях. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, накануне российские войска уже прибегали к тактике, когда не выводили ракетоносители в открытое море, а атаковали Украину ракетами с бухты. Гуменюк подчеркнула, что враг по-прежнему пытается добиться пересмотра зерновой сделки на выгодных для себя условиях.

"Россияне уже прибегали к тактике, когда атаковали Украину с бухты, не выводя ракетоноситель на боевое дежурство в открытое море. Поэтому уровень ракетной угрозы в том контексте, который сейчас звучит от нашего врага касательно борьба за право продолжать зерновую сделку на своих интересах, нужно понимать, что воздушные атаки для южных регионов остаются очень опасными", – сказала Гуменюк.

Также в ОК "Юг" отметили, что под прицелом российских террористов будут оставаться Одесская, Херсонская и Николаевская области.

"Одесщина, Николаевщина и Херсонзина – южные регионы продолжают быть под прицелом врага, потому что они еще не получили то, за что начинали борьбу. Они хотели пересмотра зерновой сделки на их пользу, чтобы прерогатива была за ними, господство в Черном море за ними и попутно ослабление санкций", – отметила спикер ОК "Юг".

Напомним, в ночь на 23 июля в Одессе прозвучала серия взрывов, работала ПВО, однако есть и прилеты. По данным ОК "Юг", российские войска атаковали регион крылатыми ракетами Х-22 с самолетов Ту22м3, а также "Калибрами", "Ониксами", "Искандер-К", а также баллистическими "Искандер-М".

Ранее сообщалось, что во время ночной атаки на Одесскую область российские оккупанты попали в два складских помещения в разных локациях района – с табаком и фейерверками. Также есть попадание в промышленный объект, где пострадал гражданский сотрудник.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что государство-террорист Россия считает Черное море сугубо своим. Однако оно не принадлежит РФ, и страны черноморского бассейна, у которых с Украиной нормальные правовые отношения, понимают это.

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