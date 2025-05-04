За четыре 'красных линии' Путин костьми ляжет, но от одной готов отказаться: интервью с Марком Фейгиным

Президент страны-агрессора России Владимир Путин и официальные лица Кремля по-прежнему заявляют максималистские требования как условия прекращения войны против Украины, но теоретически Москва могла бы пойти на уступки по нескольким пунктам. У Путина есть четыре "красные линии", за которые он "костьми ляжет". Это несогласие с присутствием в Украине миротворческого западного контингента, с членством нашей страны в НАТО, с наличием у Украины многочисленной, сильной армии и с отказом Украины от безъядерного статуса.

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Вместе с тем кремлевский диктатор мог бы легко пожертвовать признанием временно оккупированных территорий Украины российскими, поскольку международное право для него ничего не значит. При определенных условиях он также мог бы согласиться и на 30-дневное перемирие, хотя на сегодня он к этому не готов. Если же говорить в целом об ультиматумах Путина, то все они продиктованы только одним: намерением максимально ослабить Украину в будущем, чтобы иметь возможность продолжить захватническую войну.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

– Издание CNN со ссылкой на свои источники сообщило: новые данные западных разведок свидетельствуют о том, что Путин несколько скорректировал свою позицию в отношении мирного процесса. Он намерен "подыгрывать" США, улучшать с ними отношения, чтобы получить некую паузу, а затем продолжить достигать своих максималистских военных целей в Украине. Считаете ли вы, что такие оценки имеют право на существование?

– Они отчасти имеют право на существование. Вполне может статься, что желание Путина иметь взаимоотношения с президентом Трампом и не испортить эти отношения может быть чисто тактически выше, нежели его неготовность к уступкам и максимизации целей по Украине.

Но я хочу подчеркнуть, что Путин принципиально не может согласится на какую-то формулу, которая обеспечит хотя бы временный мир. Когда они говорят о том, что он может согласиться, но все равно потом возобновит войну, это противоречит одно другому. Если он согласится на гарантии безопасности, и на территории Украины появится контингент иностранных войск – британских, французских, – он просто не сможет возобновить войну. Во всяком случае, в отведенные сроки, например, на протяжении 10-20 лет.

Поэтому он никогда не согласится, чтобы в Украине появились натовские войска. Теоретически он может подвинуться в вопросе границ, потому что на самом деле он может маневрировать в этом споре – по линии боевого соприкосновения или по административным границам четырех областей, – потому что он понимает, что Херсон и правый берег Днепра никто ему не отдаст, Украина на это никогда не пойдет.

Но как он может пойти на компромисс в вопросе гарантий безопасности, если он имеет намерение возобновить войну через какое-то время. Это нелогично.

Конечно, для Путина очень важен диалог с Трампом. Мы это видим, мы это осознаем. Он пытается потешить Трампа и придумывает все новые и новые мирные инициативы, чтобы показать свою готовность к компромиссу и поддержанию диалога. Это правда. Но есть вещи, за которые он перейти не может, потому что тогда все его планы рушатся. В тем же успехом он может пойти на компромисс такой же степени и по Молдове, и по другим местам, и просто растерять свою фактическую власть, которая зиждется на войне и величии. Как тогда он будет этого добиваться? В таком случае он растеряет и другие позиции.

Какими бы замечательными ни были отношения Путина с Трампом, Трамп будет находиться у власти всего четыре года – уже условно три с половиной. И все. А потом придет другой президент, и Путин это прекрасно понимает. Он-то сидит 25 лет. Сколько на его веку сменилось президентов США?

– Могли бы вы перечислить реальные "красные линии" Путина, за которые он никогда не пойдет? Вы уже упомянули о европейском миротворческом контингенте в Украине. Что еще в этом списке?

– Да, гарантии безопасности в широком смысле. Второе – это, безусловно, членство Украины в НАТО. Если это произойдет, как Путин сможет возобновить войну и полностью поглотить Украину? Такой возможности уже не будет. Он считает, что этого уже добился, что это уже решенный вопрос.

Третье – вопрос состояния украинской армии в широком смысле. Он не может пойти на то, чтобы, например, украинская армия была неконтролируемого размера, имела любые вооружения и так далее. Тут тоже должны быть ограничения. 50 или 100 тысяч военнослужащих – Путин все равно будет как-то ограничивать Украину в ее намерении иметь большую армию. Почему? Потому что, если у Украины будет большая армия, то ее точно будут поддерживать и финансировать другие страны – европейские и, возможно, США после Трампа. Потому что это выгодно, ведь граница с Европой будет проходить именно в Украине.

Четвертое – это ядерное оружие. Путин умрет, он ляжет костьми, но Украина не должна менять свой безъядерный статус. Если Украина откажется от Будапештского меморандума и скажет, что мы в любую минуту имеем право изменить свой статус, как захотим – Путин будет против этого, потому что, если у Украины появится ядерное оружие, о каком возобновлении войны может идти речь? А Украина такие намерения, по-видимому, все-таки имеет.

– В вашем списке нет признания оккупированных территорий российскими – Крыма плюс четырех областей. Это сегодня не является "красной линией" Путина?

– От этого от может отказаться. Даже если Украина юридически не признает ни Крым, ни оккупированные территории российскими. Потому что он понимает, что Украина сегодня признала, а завтра скажет – нет, мы ничего не признаем. От декларируемого признания, честно говоря, изменится мало. Даже если США признают Крым российским – юридически, не фактически, - то это тоже мало что изменит. Через четыре года Трампа не станет, придет новая администрация и скажет: это была ошибка, мы отзываем признание.

Это понятийная штука. Вся она работает только если все признают международное право. Но самая Россия международное право хоть как-то признает? Она является частью международного права или нет? Простите, но если ты сам разрушил всю систему международного права, рассчитывать на то, что другие будут соблюдать его, просто смешно.

Россия не ставит высоко международное право. Они считают это каким-то пережитком. Право силы – да. Кто сильнее, тот и прав. А все эти бумажки, соглашения, обязательства… На них можно плевать. Они это и демонстрируют ежесекундно. Поэтому тут Путин может однозначно уступить.

– Последний вопрос – по поводу 30-дневного перемирия. По вашим оценкам, возможно ли оно?

– Трамп видит в 30-дневном перемирии некий лаг, некий переход к полноценным переговорам. Чтобы переговоры проходили не под звуки артиллерийской канонады, не под разрывы снарядов и бомб, а в нормальных условиях, когда не гибнут люди. Это разумно, потому что тогда совершенно другие переговоры, тогда на стороны ничего не давит. Это первое.

Второе – если происходит принятие предложения Трампа о 30-дневном прекращении огня, то это означает, что Путин прекращает движение войск, наступление. Происходит реальная фиксация по факту того, чего достигли стороны по линии боевого соприкосновения. И это тоже очень важно.

Если Путин еще не захватил оставшиеся куски четырех областей, он всегда может этим манкировать и манипулировать, дескать, я их захвачу. Но если боевые действия остановить на 30 дней, высока вероятность, что это продлится и дальше. И тогда придется смириться с территориальными достижениями, которые у него есть.

Поэтому, скорее всего, 30-дневное прекращение огня пока невозможно. Но если ситуация будет развиваться не в пользу Путина, если будут введены новые санкции, если Трамп активнее будет продавать оружие – новые средства – Украине, то да, Путин может на это пойти. Но это будет определенным переломом. Потому что, если Путин соглашается на 30-дневное перемирие, то где 30, там и 100. И это перемирие очень тяжело нарушать.

В трехдневном перемирии не поймешь, кто нарушает, кто больше стреляет, кто меньше, и сразу начинаются какие-то вопросы относительно того, работает или не работает прекращение огня в принципе. А при 30 днях этого добиться даже арифметически проще, потому что за 30 дней можно сделать что угодно.

Так что перспектива 30-дневного перемирия есть, но она не одномоментная.