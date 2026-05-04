За день РФ атаковала Украину баллистикой и дронами: сколько целей сбили силы ПВО

В понедельник, 4 апреля, страна-агрессор Россия наносила удары по Украине – враг бил баллистической ракетой "Искандер-М" и 88-ю ударными БпЛА и дронами-имитаторами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить большинство целей – 70, зафиксировано попадание баллистики и 14 дронов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

С 08:30 по 18:30 противник атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 88-ю ударными БпЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас", дронами-имитаторами типа "Пародия".

По состоянию на 18:30 противовоздушной обороной было сбито/подавлено 70 вражеских БпЛА на востоке, севере и юге страны.

"Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 14 ударных БпЛА. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА", – отмечали в ВС ВСУ.

Ранее, в ночь на 4 мая, Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 155 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 135 целей.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 4 мая российские войска нанесли ракетный удар по Харьковской области. В городе Мерефа в результате атаки повреждены СТО, жилые дома, магазины и авто, вспыхнул пожар. Известно о семи погибших, еще по меньшей мере 31 человек пострадал.

