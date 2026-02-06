За два месяца: Жорин назвал фактор, который позволил снизить потери в подразделении втрое

Потери в 3 армейском корпусе ВСУ отличаются от общевойсковых, если говорить о логистике. Так, этот фактор позволил сократить небоеспособность бойцов подразделения втрое.

Об этом сообщил заместитель командира 3-го армейского корпуса и экс-командир полка "Азов" Максим Жорин в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Офицерзаявил, что даже на позициях потери меньше, чем на пути к ним.

"Потери существенно отличаются. Мне сложно озвучивать данные, потому что я знаю общую цифру только приблизительно. Но если мы говорим о логистике, то мы почти полностью сократили потери при перевозках. А это сегодня самые большие потери в подразделениях. В целом по войску, даже на позициях меньше людей получает ранения и погибает, чем во время передвижений к ним. Потому что сегодня обычно надо идти не 1-2 км, а 7, 10, иногда 15 км", – сказал он.

Для сравнения подполковник ВСУ назвал другие цифры на примере бригад, которые зашли в 3 армейский корпус. За два месяца руководства офицерами 3 АК, как пояснил Жорин, в этих бригадах потери снизились втрое.

"А это только два месяца. За два месяца невозможно даже воплотить все те планы, с которыми они туда приходят. Это обычно абсолютно простые примитивные вещи, которые командиры сразу воплощают", – резюмирует он.

Жорин выступает за новаторство в армии

Заметим, что Максим Жорин сообщал о том, что в украинской армии есть технологические изменения, которые внедряют современные подходы к ведению боевых действий. Но, по его мнению, все это происходит снизу вверх, потому что когда инициатива в каком-то случае пробивается наверх, тогда она хоть как-то реализуется и масштабируется.

"Внизу инициативы очень много. Конечно, нельзя вслепую абсолютно все это сразу брать и масштабировать. Но реагировать, проверять, анализировать и масштабировать – нужно. Лучшим примером в этом на самом деле является 3-я штурмовая бригада и 3-й армейский корпус", – объяснил он.

Что происходит в украинской армии

Напомним, ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в армии продолжается масштабная корпусная реформа, даже несмотря на сложную обстановку на фронте. Уже созданные корпуса приобрели определенные возможности, а сейчас происходит второй этап реформирования – наращивание и передислокация бригад.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ дальше наращивают и совершенствуют Силы беспилотных систем, как отдельный род войск. Все поражения целей проходят обязательную верификацию, а в составе штурмовых полков вводятся дополнительные батальоны беспилотных систем.

