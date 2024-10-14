За неделю из приграничья Сумщины эвакуировали более 140 детей. Фото

Страна-агрессор не прекращает обстрелы украинских территорий. Поэтому из приграничья Сумщины только за последнюю неделю эвакуировали более 140 детей.

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Об этом сообщает региональная ОВА. Отмечается, что в Сумской области продолжается эвакуация из 189 населенных пунктов 17 территориальных громад области.

"По информации Департамента гражданской защиты населения Сумской ОГА, по состоянию на данный момент из региона эвакуировано 36 тысяч 804 человека, из них 6469 детей. Эвакуированы все жители из 34 населенных пунктов пятикилометровой и за пределами пятикилометровой зоны от государственной границы Украины с Россией", – говорится в сообщении ОВА.

Также из отдельных общин области продолжается обязательная эвакуация принудительным способом детей из 28 населенных пунктов Середино-Будской громады Шосткинского района (за исключением города Середина-Буда) и из 24 населенных пунктов Великописаревской поселковой территориальной громады.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор стала вдвое меньше применять авиацию и дроны для обстрелов Сумской области. Причиной тому стало ухудшение погоды.

Напомним, минувшей ночью Россия атаковала Украину четырьмя ракетами и 68 "Шахедами". Силы ПВО сбили 31 дрон-камикадзе, еще 36 российских беспилотников были локационно потеряны.

Также президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько КАБов, ракет и дронов Россия применила за неделю, и указал на потребность в ПВО.

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