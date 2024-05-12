За неуплату алиментов – на передовую: жители Белгородской области жалуются на порядки в армии РФ. Перехват

В стране-агрессоре России ищут разные способы, чтобы отправить как можно больше людей воевать против украинского народа. Некоторых могут мобилизировать и отправить на поле бою даже из-за неуплаты алиментов.

О подобном случает рассказала россиянка в телефонном разговоре, перехват которого обнародовали в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины в воскресенье, 12 мая.

По словам жительницы России, ее знакомого из российского городе Чинета в Алтайском крае мобилизовали и отправили на войну в Украину за то, что у него было долги по уплате алиментов.

"Чухлебова с Чинеты принудительно отправили на передовую что ли… Чухлебова Вадьку.. Он мой одногодка, может чуть постарше. Из-за неуплаты алиментов", – сказала она.

В ГУР отметили, что речь идет о разговоре гражданской россиянки и военнослужащего из РФ с Грайворонского направления в Белгородской области. Также разведчики напомнили, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Как сообщал OBOZ.UA, добровольцы "Русского добровольческого корпуса" анонсировали новые рейды на территорию государства-террориста России. Их основная цель – открытие второго фронта в РФ, чтобы Путин начал перебрасывать войска из тех направлений, где тяжело украинским бойцам.