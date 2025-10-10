За отказ выполнять приказ привязали к дереву и бросили умирать: оккупант с позывным 'Псих' пожаловался на 'беспредел' в армии Путина. Видео

Российский оккупант с позывным "Псих" рассказал о "беспределе" в путинской армии. После отказа выполнить смертельно опасный приказ двух военных ВС РФ просто привязали к дереву и бросили умирать на открытой местности.

Об этом Александр Осипович с позывным "Псих" сказал в видеообращении, пишет проект "Хочу найти". По его словам, такой инцидент произошел в 74-й мотострелковой бригаде (в/ч 21005).

Российские командиры сознательно отправляют своих солдат на смерть

Командир 3-го батальона этой бригады с позывным "Фокс" отдал приказ пройти около двух километров по открытому полю под украинскими беспилотниками, без огневой или броневой поддержки. Оккупанты, считая задание невыполнимым и смертельным, отказались его выполнять – тогда, говорит "Псих", комбат вместо того, чтобы организовать прикрытие, привязал двух подчиненных к дереву и оставил их умирать.

При этом, по словам оккупанта, командование знало о ситуации, но оно было безразлично к словам своих солдат.

Один из тех, кого отправляли на смерть, – Александр Осипович, который вместе с напарником смог вырваться и записать видео, чтобы зафиксировать "беззаконие" в подразделении.

По словам оккупантов, отправлять подчиненных на верную смерть – это норма в их подразделении. Зато раненых с поля боя никто не эвакуирует – они чаще всего умирают от полученных ранений в полях или посадках.

Что будет с российскими дезертирами дальше – пока неясно. Но одно они знают точно: назад в 74-ю бригаду им дороги нет, иначе – "обнуление".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия гонит своих раненых военных на боевые позиции. Те отказываются, аргументируя это тем, что имеют травмы и ненадлежащее медицинское обеспечение.

Кроме того, российских военнослужащих, которые ранее служили в тыловых подразделениях и на границе, начали отправлять в штурмовые части из-за солдат из Северной Кореи, которые отныне занимают их места в тылу.

Также российская армия понесла колоссальные потери в войне против Украины в течение 2025 года. За 8 месяцев этого года потери России составили более 281 тысячи военных убитыми, ранеными или пропавшими без вести. Такие цифры фиксируются впервые и выглядят действительно ошеломляюще.

