За преступления должны ответить: идентифицированы причастные к похищению детей в Мариуполе. Фото

В сети опубликовали перечень коллаборантов во временно оккупированном Маариуполе, причастных к похищению украинских детей, вывезенных из города на территорию РФ. В их числе местные чиновники, правоохранители, работники "отделов по делам семьи и детей".

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Информация обо всех этих преступниках, а также похищенных несовершеннолетних содержится в базе данных "Дети Донбасса", которая была введена в эксплуатацию в 2016 году. Она достаточно хорошо защищена и имеет три уровня доступа к информации, а для подключения необходимо специальное программное обеспечение, дополнительно требующее индивидуального логина и пароля. Однако команде расследователей KibOrg удалось получить доступ.

"Информация, содержащаяся в системе, имеет исключительную ценность в поиске вывезенных из оккупированной Донетчины детей", – отметили в материале, заметив, что всю информацию из базы в общий доступ не будут выкладывать из-за чувствительности информации. Ее уже передали соответствующим правоохранительным органам.

В то же время приведены данные предателей, ставших пособниками российских оккупантов после захвата города. Расследователи отметили, что документация из оккупированного Мариуполя, города, имеющего на своей территории пять районных отделов, многое расскажет о систематических преступлениях против прав украинских детей.

Так, к похищениям несовершеннолетних в Мариуполе причастны:

– Майборода Светлана Анатольевна – с 2015 года занимает должность "директора ГСССД" и лично назначает сотрудников районных отделов, которым будет предоставлен доступ в БГБ.

– Иващенко Константин Владимирович – депутат Мариупольского городского совета от запрещенной партии "ОПЗЖ" с 2020 года. В уже в апреле 2022 года был назначен оккупантами "мэром" Мариуполя. В августе 2022 года партизаны устроили покушение на Иващенко, однако тот выжил.

– В 2023 году Иващенко на "должности" заменил Моргун Олег Валерьевич – бывший полковник милиции, перешедший на сторону боевиков в 2015 году. Тогда же был назначен оккупантами на должность "главы администрации" Новоазовского района, затем "главы администрации" города Ясиноватая.

Фамилии этих трех наиболее часто встречаются в документах захватчиков из Мариуполя.

Кроме того, с преступлениями связывают имена таких работников "отделов по делам семьи и детей" из разных районов:

Мариуполь

– Онацкий Валерий Анатольевич (19.08.1974);

– Попова Анна Владимировна (17.09.1969) – занимается "сектором опеки и попечительства".;

– Правила Наталья Валерьевна (19.09.1971) – Автор книги "21 способ воспитать ребенка поколения "Альфа" с любовью". До полномасштабного вторжения 20 лет работала в Мариупольском интернате для детей-сирот;

– Губская Елена Васильевна (16.02.1972) – имеет доступ к базе данных;

– Орхименко Ольга Валентиновна (16.04.1995) – занимается "патриотическим воспитанием" в оккупации;

– Баркалов Андрей Александрович (09.02.1984);

Октябрьский район

– Богданова (Папуш) Марина Васильевна (16.12.1989);

– Березко (Куриленко) Мария Александровна (26.04.1986) – занимается "сектором профилактики" и детьми, оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах;

– Стриженко Ирина Николаевна (30.07.1975);

– Петрушина Зоя Леонидовна (02.11.1969) – занимает "сектор опеки и попечительства" в должности "главной специалистки";

– Личман Юлия Николаевна (25.11.1976);

– Кабанова Ирина Владимировна (12.07.1977) – найден профиль в ВК матери Кабановой Елены Борисовны с антиукраинскими постами и фотографиями уничтоженного Мариуполя;

– Дубинченко Инна Анатольевна (12.10.1978) – занимается вопросами усыновления;

– Кондратенко Виктория Игоревна (02.07.1989) – занимает должность "главной специалистки" и была награждена "почетной грамотой администрации" Мариуполя.

Орджокинидзевский район

– Ашихмина (Уланова) Юлия Валерьевна (14.04.1987);

– Боруш Юлия Викторовна (26.03.1977) – ныне занимает должность "начальницы" районного отдела;

– Лаппа Яна Игоревна (03.10.1984) – в справочнике указана как "усыновление";

– Наконечная Виктория Леонидовна (26.01.1986) – в справочнике записана как "опека, жилье и база";

– Жененкова Наталья Сергеевна (05.05.1972) – пошла на сотрудничество с оккупантами в 2022 году, получила Благодарность от "государственной службы по делам семьи и детей";

– Волкова Оксана Вячеславовна (10.01.1977);

– Мазур Лариса Михайловна (05.05.1964).

Ильичевский район

– Бартош Наталья Александровна (24.06.1972) – занимает должность "начальницы отдела" с августа 2022 года;

– Смалева Людмила Павловна (11.12.1981);

– Шпуганич Маргарита Юрьевна (24.05.1991);

– Завалишина Оксана Павловна (24.06.1973) – занимается вопросами "опеки и попечительства" в оккупации;

– Шевченко Алла Сергеевна (22.03.1983);

– Левтерова Нина Николаевна (13.04.1981);

– Плотникова (Партакела) Оксана Леонидовна (24.06.1974) – занимается вопросами "жилья" и имеет доступ к базе данных.

Приморский район

– Зазян Роза Артуровна (23.08.1991);

– Сафронова Елена Витальевна (30.07.1974);

– Вьюгина Оксана Игоревна (10.06.1979);

– Кузьмишкина Юлия Александровна (17.12.1986).

– Виктория Калачева – "заместитель главы администрации" оккупированного Мариуполя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Украину вернулась 6-летняя Анна-Мария, похищенная оккупантами и вывезенная на территорию РФ из временно захваченного Мариуполя. Родители девочки защищали родной город в первые месяцы после вторжения, после чего попали в плен к вражеской армии;

– в ЦНС сообщили, что за последний период оккупанты вывезли с захваченных территорий в Россию еще 450 детей. Оккупанты похищают несовершеннолетних под предлогом "оздоровления" в курортных городах РФ.