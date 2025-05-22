За сколько секунд долетит российская ракета 'Ярс' до Киева и способна ли ПВО ее перехватить

Российская межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 "Ярс" – это не просто страшилка с ядерным зарядом, а реальная угроза, которая теоретически может достичь Киева менее чем за полторы минуты. При скорости около 7,5 км/с и расстоянии в 500-600 км "Ярс" долетит до столицы Украины примерно за 67 секунд.

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При этом современные комплексы ПВО, в частности американский Patriot, способны сбивать межконтинентальные ракеты. Об этом рассказывает OBOZ.UA.

Такие ракеты, как "Ярс", разработаны для быстрого и непредсказуемого удара. И хотя они способны преодолеть десятки тысяч километров, их также можно использовать против более близких целей – чтобы сократить время реагирования систем ПВО до критического минимума.

Что известно о ракете "Ярс"?

РС-24 "Ярс" – это трехступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) на твердом топливе. Разработанная в России на базе ракеты "Тополь-М", она отличается разделяющейся головной частью – может нести до трех ядерных блоков с индивидуальным наведением. Это усложняет работу систем ПВО, ведь каждый из блоков может атаковать отдельную цель и маневрировать.

Характеристики:

Дальность полета – до 11 000 км.

Тип топлива – твердое (быстрый старт, мобильность).

Пуск – из шахты или мобильного комплекса.

Головная часть – разделяющаяся, с индивидуальным наведением.

Скорость полета – примерно 7,5 км/с.

При запуске с территории РФ ракета может достичь Киева примерно за 67 секунд. Это минимальное время реагирования – фактически меньше минуты с момента пуска до момента поражения цели.

Может ли ПВО сбить ракету "Ярс"?

По данным Центра противодействия дезинформации при СНБО, украинская ПВО способна сбить "Ярс" с помощью комплексов Patriot, которые уже доказали свою эффективность во время отражения атак на Киев. Такую информацию предоставили технические специалисты.

Напомним, накануне в Главном управлении разведки Минобороны Украины предупреждали, что оккупанты намерены осуществить пуск межконтинентальной баллистической ракеты в ночь на 19 мая. В разведке предупредили, что россияне планируют осуществить пуск ракеты с целью демонстративного давления и запугивания Украины, а также государств-членов ЕС и НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, запуск российской межконтинентальной баллистической ракеты PC-24 "Ярс", о котором предупреждало Главное управление разведки Минобороны Украины, не состоялся. Никаких подтверждений применения стратегического вооружения на территории РФ в ночь на 19 мая не было.

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