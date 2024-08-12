За сутки 124 боестолкновения: в Генштабе назвали самые горячие направления

На украинском фронте за прошедшие сутки зафиксировали 124 боевых столкновения, во время которых Силы обороны отразили вражеские атаки и нанесли оккупантам потери в живой силе и технике. Самым горячим направлением остается Покровское, где защитники остановили четыре десятка российских штурмов.

Видео дня

Еще два десятка атак оккупантов украинские воины пресекли на Лиманском направлении. О ситуации на передовой рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 12 августа.

По уточненной информации, накануне ВС РФ нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов (применив 18 ракет), 65 авиаударов (это 107 КАБов), а также совершили 4673 обстрела (из них 129 – из реактивных систем залпового огня). В частности, агрессор бил из авиации в районах н. п. Кияница, Юнаковка, Семейкино Сумской области; Синьковка, Петропавловка – Харьковской; Серебрянка, Дилиевка, Нелиповка, Торецк, Новодонецкое, Новоукраинка, Водяное, Александрополь, Николаевка, Константиновка – Донецкой; Новоандреевка, Лобковое – Запорожской.

В ответ на действия оккупантов украинская авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава войск ФР на временно оккупированных территориях, поразили два пункта управления, три артиллерийские системы, склад боеприпасов и три других важных объекта захватчиков.

На Харьковском направлении российские подразделения продолжали штурмовые действия: произошло пять боестолкновений в районе Волчанска. На Купянском было десять вражеских атак: Силы обороны останавливали их возле Песчаного, Берестового и в направлении Глушковки.

На Лиманском направлении наши воины отражали 21 штурмовое действие оккупантов в районах Макеевки, Невского, Новосадового и в Серебрянском лесу. На Северском направлении ВСУ отбили восемь атак вблизи Ивано-Дарьевки, Спирного, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении защитники пресекли 11 попыток войск РФ прорвать нашу оборону в районах Часова Яра, Калиновки и Ивановского. На Торецком враг при поддержке авиации совершил восемь атак, сосредотачивая усилия возле Зализного, Дружбы и Нью-Йорка.

На Покровском направлении Силы обороны отражали 41 атаку. Основные усилия захватчики сосредоточили в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Желанного, Орловки и Николаевки.

На Кураховском направлении российские подразделения шесть раз пытались прорвать оборону наших войск, украинские воины продолжают сдерживать врага в районе Константиновки.

На Времевском направлении оккупанты совершили две атаки на наши позиции в направлении Водяного и Ровнополя. Враг успеха не имел. На Ореховском было четыре безуспешных для агрессора боестолкновения недалеко от Малой Токмачки и Новоданиловки. На Приднепровском направлении потерь позиций и территорий не допущено, защитники успешно отбили восемь атак захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок ВС РФ не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений. А на границе с Черниговской и Сумской областями враг сохраняет военное присутствие, с территории РФ активно применяет авиацию, производит обстрелы пограничных населенных пунктов.

Силы обороны продолжают активно наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал агрессора вдоль всей линии фронта и в тылу.

Как сообщал OBOZ.UA, в тюрьму на 13 лет попал предатель, сдававший оккупантам артиллерийские позиции ВСУ на Покровском направлении. Это житель Донетчины, который по собственному желанию вышел на захватчиков через пророссийские каналы в Telegram.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!