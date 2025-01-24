За сутки на фронте произошло 125 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг. Карта

Накануне на линии фронта произошло 125 боевых столкновений за сутки. Наиболее активно российские войска атаковали на Покровском направлении: там произошла половина всех сражений.

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Об этом сообщили в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Там также рассказали, что украинские воины поразили около двух десятков мест сосредоточения личного состава и техники вражеской армии и две артиллерийские системы противника.

"Всего за прошедшие сутки зафиксировано 125 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных и 58 авиационных ударов, в частности, использовал пять ракет и сбросил 102 КАБ. Кроме того, совершил свыше пяти тысяч обстрелов, привлек для поражения 2261 дрон-камикадзе", – говорится в сообщении.

Авиационные удары враг наносил в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Турово, Малые Проходы, Красный Яр, Боровская Андреевка, Миньковка, Константиновка, Нелиповка, Улаклы, Алексеевка, Новополь, Новодаровка, Андреевка и Константинополь.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и две артиллерийские системы противника", – добавили в Генштабе.

На Харьковском направлении произошло одно боевое столкновение с российскими захватчиками в районе Липцев.

На Купянском направлении Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Двуречной, Загрызово и Петропавловки, там за сутки произошло девять атак оккупантов.

Накануне враг семь раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Ямполевка, Новоегоровка, Зеленый Гай и Копанки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали два раза в районе Часова Яра.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Крымское, Щербиновка и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 наступательных действия агрессора вблизи населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Мирноград, Проминь, Лысовка, Видродження, Успеновка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное.

Силы обороны отразили семь вражеских атак на Новопавловском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Новодаровки, Константинополя и Великой Новоселки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки украинские воины отразили две попытки оккупантов атаковать позиции наших подразделений.

На Курском направлении произошло 13 боестолкновений, враг нанес 29 авиационных ударов, применив 46 управляемых авиабомб, совершил 407 артиллерийских обстрелов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", – отметили в Генштабе.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1500 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 11 боевых бронированных машин, 39 артиллерийских систем, одну РСЗО, 51 БПЛА оперативно-тактического уровня, 87 автомобилей и единицу специальной техники оккупантов.

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