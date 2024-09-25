За сутки на фронте произошло 154 боевых столкновения, поражены три средства ПВО и артсистема противника – Генштаб

Ситуация на фронте остается напряженной. Российские оккупационные войска, имея преимущество в численности и технике, продолжают активные атаки на наши позиции, однако ВСУ решительно держат оборону, нанося врагу значительные потери.

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Так, за прошедшие сутки было зафиксировано 154 боевых столкновения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в оперативной постройке по состоянию на 08:00 25 сентября.

По обновленным данным, враг вчера совершил три ракетных удара по позициям украинских военных и гражданских объектов, использовав шесть ракет. Также агрессор провел 75 авиаударов, включая сброс 123 корректированных авиабомб (КАБ), и произвел около 5000 обстрелов, из них 178 — с использованием реактивных систем залпового огня, а также привлек около 1700 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два вражеских командных пункта, 20 районов сосредоточения личного состава, три средства противовоздушной обороны и одну артиллерийскую систему противника.

На Харьковском направлении враг трижды пытался штурмовать близ Волчанска. Кроме того, авиация противника нанесла удары семью корректируемыми авиабомбами по жилым районам Харькова, в результате чего пострадали гражданские лица и инфраструктура.

На Купянском направлении в течение суток произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия врага вблизи Синьковки, Андреевки, Кругляковки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой.

На Лиманском направлении противник атаковал 22 раза, пытаясь прорвать нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Грековки, Невского, Торского, Макеевки, Новосадового и Заречного.

На Северском направлении украинские защитники успешно отразили три штурма российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты совершили десять атак в районах Калиновки, Миньковки, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак в сторону Торецкая, Щербиновки и вблизи Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецкое, Красный Яр, Новогродовка, Николаевка, Мариновка и Зеленое Поле, причем наибольшая активность наблюдалась вблизи Новоторецкого.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 20 атак, при этом оккупанты активно пытались продвинуться вблизи Георгиевки и Цукуриного. Кроме того, враг атаковал в направлении Дальнего, Константиновки, Екатериновки и Желаемого Второго.

На Времивском направлении противник совершил восемь штурмов наших позиций в районах Угледара, Екатериновки, Водяного и Павловки, активно используя бомбардировочную авиацию.

На Гуляйпольском направлении российские захватчики обстреляли Белогорье из НАРов.

В Приднепровском направлении войска захватчиков трижды пытались безуспешно вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций.

Операция в Курской области и продолжается. Вражеская авиация продолжает уничтожать свои села и города, нанеся за прошедшие сутки тринадцать авиаударов девятнадцатью КАБами по своей территории.

На Волынском и Полесском направлениях не выявлены признаки формирования наступательных группировок противника.

На границе с Черниговской и Сумской областями враг активно использует артиллерию и авиацию для обстрелов украинских населенных пунктов с территории России.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники продолжают "демилитаризировать" и "денацифицировать" российскую оккупационную армию. За сутки 24 сентября потери врага в живой силе составили 1250 человек.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины смогут начать контрнаступление в 2025 году. Это станет возможным, если Украина увеличит мобилизационные возможности, а западные партнеры будут предоставлять больше оружия и делать это гораздо быстрее.

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