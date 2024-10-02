За сутки на фронте произошло 155 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где ведет штурмовые действия враг. Карта

По состоянию на 8 часов утра 2 октября ситуация на фронте остается сложной. Россияне практически непрерывно атакуют позиции украинских воинов: за сутки было зафиксировано 155 боевых столкновений.

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Практически с одинаковой интенсивностью захватчики накануне штурмовали на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях. Подробности раскрыли в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу максимальные потери", – говорится в сводке.

Накануне на линии фронта произошло 155 боевых столкновений.

Россияне за сутки нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 68 авиаударов, в том числе сбросили 124 КАБ. Кроме того, противник совершил более 3810 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 124 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Белополье, Вишенки, Студенок, Павловка, Степовое, Токаревка, Уланово, Липцы, Волчанск, Петропавловка, Кругляковка, Надия, Марково, Часов Яр, Константиновка, Клебан-Бык, Романовка, Бересток, Чунишино, Водянское, Покровск, Богоявленка, Новопавловка и Запорожье.

А авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны за вчера нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Старица и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 25 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Новоосиново, Курелевки, Новоселовки, Вишневого, Колесниковки, Глушковки и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться недалеко от Часова Яра, Григорьевки и в направлении населенного пункта Ступочки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз вблизи Андреевки, Клещиевки, Майского и Марково. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 16 атак неподалеку от Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 25 штурмовых и наступательных действий агрессора вблизи населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Красный Яр, Лысовка, Новогродовка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Миролюбовки, Елизаветовки и Лысовки, противник активно применял авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 25 атак в районах населенных пунктов Цукурино, Горняк, Георгиевка, Константиновка и Катериновка.

На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил безуспешную атаку наших позиций в направлении Богоявленки..

За прошедшие сутки на Ореховском направлении украинские позиции были атакованы семь раз неподалеку от Новоданиловки, Малых Щербаков и Каменского.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки враг нанес по Курщине 15 авиаударов, применив 20 управляемых авиабомб.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 32 боевые бронированные машины, 14 артиллерийских систем, 26 БпЛА оперативно-тактического уровня, 71 автомобиль и четыре единицы спецтехники оккупантов.