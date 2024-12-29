За сутки на фронте произошло 158 боевых столкновений, враг стремиться прорваться на Покровском направлении – Генштаб

Враг минувших суток продолжал активно наступать и стремился прорваться на Покровском направлении. Только на этом участке фронта произошло более 50 боевых столкновений с противником.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 08.00 29 декабря. Всего на фронте было зафиксировано 158 боевых столкновений.

Противник нанес один ракетный удар, выпустив шесть ракет, и произвел более 4600 обстрелов, в том числе 150 из реактивных систем залпового огня. Для атак было задействовано 2181 дрон-камикадзе. Авиационные удары за прошедшие сутки не зафиксированы.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли два удара по составам горючего, два – по районам сосредоточения личного состава, один – по пункту управления БпЛА, а также уничтожили две другие важные цели врага.

На Харьковском направлении за сутки зафиксированы три боевых столкновения в районе Волчанска.

На Купянском направлении наши войска остановили четыре атаки противника возле Глушковки и Лозовой.

На Лиманском направлении произошло 21 столкновение, где враг сосредотачивал усилия в районах Грековки, Первомайского, Надежды, Твердохлебового, Тернов, Копанок, Новоегоровки, Новоплатоновки и Макеевки.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили 14 атак вблизи Ступочек и Часового Яра.

На Торецком направлении враг семь раз пытался прорвать оборону у Торецка и Щербиновки.

Самые интенсивные бои за прошедшие сутки шли на Покровском направлении, где наши защитники отбили 54 атаки. Враг пытался прорваться у Зеленого Поля, Калинового, Успеновки, Волкового, Новоелизаветовки, Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Зеленого, Покровска, Нового Труда, Первого Мая и Шевченко.

На Кураховском направлении украинские силы сдержали 22 атаки возле Петропавловки, Украинки, Курахово и Дачного.

На Времивском направлении оккупанты совершили 15 атак в районах Константинопольского, Великой Новоселки, Времовки и Янтарного.

Приднепровское направление: отражена одна атака захватчиков.

На Курском направлении враг нанес ракетный удар (шесть ракет) и более 400 артиллерийских обстрелов, произошло девять боевых столкновений.

Северское, Гуляйпольское и Ореховское направления оставались без активных действий врага.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник активно обстреливал украинские населенные пункты с территории РФ.

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1730 российских оккупантов. Также удалось обезвредить пять танков, 11 бронированных машин, 42 артиллерийские системы, 25 БпЛА, 82 единицы автомобильной техники и 2 единицы специальной техники.

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