За сутки на фронте произошло 160 боевых столкновений, поражена артсистема врага – Генштаб

За последние сутки на фронте зафиксированы чрезвычайно интенсивные боевые действия. В общей сложности по всей линии разграничения произошло 160 боевых столкновений между украинскими силами обороны и российскими оккупационными войсками.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 11 ноября 2024 года. В течение суток русская армия активно использовала вооружение разных типов для ведения атак.

Был зафиксирован один ракетный удар с применением двух ракет, 70 авиационных ударов и сброс 142 управляемых авиабомб (КАБ). Кроме того, противник применил 1538 дронов-камикадзе, что свидетельствует о его намерениях нанести максимальные потери украинским подразделениям. Общее количество обстрелов достигло 4697, из них 77 – с применением реактивных систем залпового огня.

Среди населенных пунктов, оказавшихся под авиаударами, были: Яструбино, Песчаное, Береза, Новая Сечь, Хотинь, Александровка, Яблоновка, Новенькое, Басовка, Харьков, Вильча, Грековка, Ольховатка, Берестово, Северск, Николаевка, Славянск, Часов Яр , Торецк, Константиновка, Щербиновка, Лисовка, Котлино, Сухая Балка, Александрополь, Курахово, Екатериновка, Романовка, Дачное, Андреевка, Зеленое Поле, Новодаровка, Большая Новоселка, Темировка, Ольговка.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили артиллерийскую систему противника, а также шесть районов сосредоточения его личного состава и техники, нанеся значительные потери среди оккупантов.

В Харьковском направлении противник провел шесть штурмов в районах Старицы и Волчанская.

На Купянском направлении зафиксировано три атаки врага. Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Кондрашовки, Загрызового и Зеленого Роща, сдерживая продвижение противника.

На Лиманском направлении оккупанты шесть раз пытались прорваться вперед в районах Грековки, Тернов, Торского и Серебрянки.

На Северском направлении украинские защитники отбили атаку вблизи Верхнекаменского, эффективно сдержав натиск противника.

На Краматорском направлении зафиксировано три боеприкосновения у Ступочек и Временного Яра.

На Торецком направлении противник совершил 16 атак в окрестностях Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши военные пресекли 35 попыток штурма и наступления агрессора возле Миролюбовки, Луча, Григорьевки, Селидового, Лисовки, Сухого Яра и Петровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 48 атак позиций наших войск вблизи Ильинка, Воздвиженка, Новоселидовка, Новодмитровка, Солнцовка, Максимилиановка, Антоновка, Дальнее и Екатериновка. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка и Ильинка.

В Времивском направлении противник провел 13 штурмов в районах Трудового, Константинопольского, Успеновки и Макаровки, активно привлекая штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении русские войска дважды атаковали в направлении Новоандреевки и Малой Токмачки, но понесли значительные потери и отступили.

В Приднепровском направлении россияне семь раз пытались прорвать оборону украинских позиций, однако все попытки были безуспешными.

На Волынском и Полесском направлениях признаков подготовки к наступлению со стороны противника не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями враг с территории РФ продолжает наносить артиллерийские и авиационные удары по украинским населенным пунктам.

Тем временем в Курской области России вражеская авиация за минувшие сутки нанесла 26 ударов с использованием 48 управляемых авиабомб (КАБ), нанося удары по своей территории.

Украинские защитники наносят значительные потери российским войскам в живой силе и технике, подрывая их наступательный потенциал. За последние сутки потери оккупантов составили 1770 военных, а также уничтожены 4 танка, 40 боевых бронированных машин, 34 артиллерийские системы, 57 БПЛА, две крылатые ракеты, 119 автомобилей и 16 единиц специальной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, потери личного состава, понесенные Россией в течение октября 2024 года, стали максимальными за все время полномасштабной войны против Украины. Ежедневно убитыми или ранеными русская армия теряла около 1500 солдат.

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