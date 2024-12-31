За сутки на фронте произошло 168 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления и рассказали об ударах по врагу

Самые горячие бои прошедших суток продолжались на Покровском направлении. Только на этом участке фронта Силы обороны Украины остановили 40 штурмовых и наступательных действий противника.

Видео дня

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 08.00 31 декабря. Всего за сутки произошло 168 боевых столкновений.

За прошедшие сутки противник нанес один ракетный удар, обстрелял позиции украинских военных и населенные пункты почти 4500 раз, в том числе 198 раз из реактивных систем залпового огня, и использовал 1864 дрона-камикадзе.

Украинская авиация и артиллерия нанесли четыре удара по местам скопления живой силы и техники врага, уничтожили склад боеприпасов и шесть других важных объектов оккупантов.

На Харьковском направлении Силы обороны успешно отразили две атаки врага в районах Волчанска и Липцев.

На Купянском направлении противник совершил 16 атак, пытаясь прорвать оборону вблизи Голубовки, Степной Новоселовки, Кругляковки и Загрызового.

На Лиманском направлении за сутки зафиксировано 22 вражеских атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах Копанок, Надежды, Новоегоровки, Макеевки, Ивановки и Тернов.

На Северском направлении агрессор один раз штурмовал украинские позиции вблизи Белогоровки, но не имел успеха.

На Краматорском направлении оккупанты совершили 12 атак в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении произошло 12 атак вблизи Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Зеленого, Даченского, Нового Труда, Шевченко, Волкового, Новооленовки и Новоезаветовки.

На Кураховском направлении Силы обороны успешно отразили 21 атаку противника, сосредоточившего усилия в районах Петропавловки, Славянки, Шевченко и Курахового.

На Времивском направлении враг совершил 17 штурмов украинских позиций вблизи Янтарного, Успеновки, Времовки, а также в направлениях Константинополя и Новоселки.

На Ореховском направлении противник дважды пытался продвинуться в районе Новоандреевки, но безуспешно.

На Приднепровском направлении оккупанты трижды атаковали позиции ВСУ, но получили решительный отпор и понесли потери.

В Курской области украинские защитники отразили 17 атак захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не зафиксировано.

На границе с Черниговской и Сумской областями враг активно использует артиллерию и беспилотники для обстрела украинских населенных пунктов.

Украинские воины продолжают наносить врагу значительные потери в живой силе и технике, а также активно уничтожают наступательный потенциал противника в тылу.

Ранее сообщалось, что общие потери российских войск за минувшие сутки составили 1610 человек. Также Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 154 единицы военной техники и вооружение оккупационных войск России.

Напомним, что украинские пограничники обезвредили ряд единиц техники российских оккупантов на участке фронта в Луганской области. Точными ударами защитники сожгли также склад боеприпасов врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!