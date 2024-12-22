За сутки на фронте произошло 186 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где проводит штурмы враг. Карта

Российская оккупационная армия продолжает штурмовые действия на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск и захватить новые территории. В течение прошедших суток на фронте было зафиксировано 186 боевых столкновений.

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Самые активные боевые действия продолжаются на Времовском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 22 декабря.

В течение суток российские оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, а также 37 авиаударов, сбросив 70 управляемых авиабомб. Кроме этого, враг совершил более пяти тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 137 из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Ивановка, Ямполевка, Закотное, Северск, Звановка, Марково, Часов Яр, Константиновка, Романовка, Екатериновка, Удачное, Александрополь, Покровск, Лисовка, Зверовое, Темировка, Садовое, Приднепровское и Антоновка.

В свою очередь ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли десять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в районах Казачьей Лопани, Высокой Яруги и Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться недалеко от Зеленого Гая, Грековки, Надежды, Тернов и Ивановки.

Задействовав авиацию на Северском направлении, противник дважды атаковал в направлении Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты провели два штурма неподалеку от Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка и Дружбы.

На Покровском направлении наши защитники отразили 29 наступательных действий агрессора вблизи Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Даченского и Нововасиловки. Противник активно применял авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 15 атак в районах Старых Тернов, Курахово и Дачного.

На Времовском направлении противник совершил 47 атак наших позиций в районе Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Новоселки, Благодатного и в направлении Разлива и Отрадного.

За прошедшие сутки на Ореховском направлении украинские позиции семь раз были атакованы неподалеку от Новоандреевки и Пятихаток.

На Приднепровском направлении наши защитники отразили пять штурмовых действий, противник успеха не имел.

Силы обороны Украины продолжают отражать атаки подразделений оккупационной армии в Курской области. За минувшие сутки враг предпринял 41 попытку потеснить украинских защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов и ведет разведку.

Наши воины активно наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1820 человек. Также украинские воины обезвредили 15 танков, 29 боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы, три средства ПВО, 50 БпЛА оперативно-тактического уровня и 81 автомобиль.

Напомним, российские оккупационные войска, имея преимущество сил, активно наступают на Покровском и Кураховском направлениям фронта, понимая, что ВСУ сложно их удерживать. Вероятнее всего, враг ожидает, что это позволит ему оккупировать ключевые города в этом районе.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия продолжает отправлять резервы на восток Украины. Переброску боевой техники на Кураховское направление зафиксировали на трассе "Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону".

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