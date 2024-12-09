За сутки на фронте произошло 191 боевое столкновение, поражены две наземные станции управления БПЛА врага – Генштаб

Силы обороны прилагают титанические усилия, чтобы сдерживать давление врага, который, несмотря на большие потери, не прекращает своих попыток прорвать украинские позиции. За последние сутки на фронте зафиксировано 191 боевое столкновение.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро понедельника, 9 декабря. Враг продолжает наносить ракетные, авиационные и артиллерийские удары по позициям украинских военных и населенных пунктах.

За последние сутки был совершен один ракетный удар с применением двух ракет, 14 авиационных ударов, а также более трех тысяч артиллерийских обстрелов, среди которых 92 с использованием реактивных систем залпового огня. оккупанты также использовали 1599 дронов-камикадзе. Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Новоандреевка и Малая Токмачка Запорожской области.

В ответ ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли точечные удары по одному району сосредоточения российских войск, а также поразили две наземные станции управления беспилотниками.

На Харьковском направлении противник пять раз пытался штурмовать позиции украинских военных вблизи Волчанска, Липцев и Высокой Яруги.

На Купянском направлении зафиксировано восемь атак в районах населенных пунктов Песчаное, Колесниковка, Лозовая и Загрызовое.

На Лиманском направлении враг совершил 28 атак, пытаясь прорвать оборону вблизи Богуславки, Дружелюбовки, Копанки, Зеленого Роща, Заречного, Тернов, Ямполевки, Грековки, Надежды и Макеевки.

На Краматорском направлении враг трижды атаковал в районах Ступочек, Временного Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении произошло восемь атак вблизи Торецка, Дилиевки, Леонидовки и Щербиновки.

Значительной интенсивностью отличились бои на Покровском направлении, где украинские военные отразили 53 штурмовых действия врага в районах Миролюбовки, Новоторецкого, Луча, Лисовки, Даченского, Зеленого, Нового Труда, Желтого, Новотроицкого и Млечного.

На Кураховском направлении враг совершил 40 атак, пытаясь продвинуться в районах Солнцевки, Старых Тернов, Максимильяновки, Дачного, Курахового, Екатериновки, Елизаветовки, Ганивки, Антоновки и Успеновки.

На Времивском направлении противник совершил 19 штурмов наших позиций в районах Новоселки, Новодаровки, Сухих Ялов и Благодатного.

В Ореховском направлении зафиксирован один штурм в районе Нестерянки при поддержке российской авиации.

На Приднепровском направлении было отражено семь наступательных действий противника.

На Гуляйпольском и Северском направлениях активных боевых действий враг не проводил. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

За сутки украинские военные нанесли врагу ощутимые потери. Было ликвидировано 1220 оккупантов, среди которых 540 безвозвратных потерь. Уничтожены 18 боевых бронированных машин, 3 артиллерийские системы, 22 дрона оперативно-тактического уровня, 2 крылатые ракеты, 24 автомобиля и одна единица спецтехники.

Украинские защитники продолжают мужественно защищать свою землю, нанося агрессору ощутимые потери и ослабляя его наступательный потенциал. Ситуация на фронте остается контролируемой.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в ОТУ "Луганск" рассказали, что оккупанты атаковали позиции ВСУ на самокатах в районе Нелиповки под Торецком. Однако наступление врага было успешно отражено.

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