За сутки на фронте произошло 252 боевых столкновения, поражен пункт управления и полевой состав БК врага – Генштаб

Российские оккупационные войска минувших суток активно наступали на Покровском, Кураховском, Времивском и Курском направлениях. В то же время украинские Силы обороны продолжали наносить врагу значительные потери в живой силе и технике, а также эффективно разрушали его наступательный потенциал в тылу.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке по состоянию на 08:00 24 декабря. Всего в течение суток было зафиксировано 252 боевых столкновения.

По уточненной информации, враг совершил 13 авиаударов по позициям украинских военных и населенных пунктов, применив 52 управляемых авиабомбы (КАБ). Кроме этого, было зафиксировано более 4000 обстрелов, из которых 182 из реактивных систем залпового огня, а также запуск более тысячи дронов-камикадзе.

Авиаудары агрессора были направлены на районы населенных пунктов Котлино, Зверево, Успеновка, Константинополь и Андреевка Донецкой области, а также Темировка и Степногорск в Запорожской области.

За сутки ракетные войска и артиллерия ВСУ нанесли удары по районам скопления личного состава, вооружения и техники противника, уничтожили один пункт управления и полевой склад боеприпасов оккупантов.

На Харьковском направлении за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения с российскими оккупантами в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг совершил 19 атак. Силы обороны Украины отражали штурмы противника у Кондрашовки, Петропавловки, Колесниковки, Новой Кругляковки, Лозовой, Двухлетней и Богуславки.

На Лиманском направлении зафиксировано 27 попыток прорыва украинской обороны. Бои шли в районах Грековки, Новоегоровки, Зеленого Гая, Твердохлебового, Надежды, Новосергеевки, Тернов, Шейковки, Сергеевки, Макеевки и Ивановки.

На Северском направлении наши воины отразили 13 штурмов противника вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении российские войска совершили девять атак в районах Ступочек, Предтечиного и Временного Яра.

На Торецком направлении агрессор провел 18 атак в сторону Дилиевки, Дачного, Белой Горы, Щербиновки и Торецкая.

На Покровском направлении украинские защитники отбили 30 попыток штурма в районах населенных пунктов Миролюбовка, Даченское, Новый Труд, Новотроицкое, Зеленое, Новоелизаветовка, Новооленовка, Новопустынка, Воздвиженка, Луч, Лисовка и Успеновка.

На Кураховском направлении Силы обороны Украины успешно отразили 32 атаки врага. Оккупанты, при поддержке авиации, пытались продвинуться в районах Курахово, Петропавловки, Солнцевки, Старых Тернов, Дачного, Константинополя и Андреевки.

На Времивском направлении враг совершил 35 штурмов украинских позиций возле Новодаровки, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сторожевого, Великой Новоселки, Нового Комара и Новоселки.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили две попытки штурма вблизи Белогорья.

На Ореховском направлении враг четырежды пытался вытеснить Силы обороны с позиций у Новоданиловки и Лобкового, но безуспешно.

В Приднепровском направлении оккупационные войска трижды пытались атаковать позиции украинских воинов, однако их усилия также завершились неудачей.

В Курской области продолжается активная операция. За минувшие сутки украинские защитники отбили 46 штурмов противника, совершившего 385 артиллерийских обстрелов, в том числе 9 – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не зафиксировано.

Защитники Украины продолжают наносить врагу значительные потери в живой силе и технике, а также подрывают его наступательный потенциал в тылу.

Напомним, что за минувшие сутки российские оккупанты потеряли 1630 человек. Кроме этого, украинские воины уничтожили 9 танков, 30 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, 44 беспилотника оперативно-тактического уровня, 47 автомобилей и 3 единицы специальной техники.

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