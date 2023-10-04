За сутки на фронте произошло 43 столкновения, враг пытается восстановить утраченное положение в районе Андреевки – Генштаб.

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 43 боевых столкновения Сил обороны с российскими оккупантами. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Бахмутского направления в донецкой области.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 4 октября. Кроме того, Силы обороны отразили все атаки врага в районе Первомайского на Авдеевском направлении Донбасса. Также россияне 10 раз попытались атаковать в районах Марьинки и Красногоровки, но тоже безуспешно.

На Лиманском направлении силы обороны отразили более 10 атак противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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На Шахтерском и Запорожском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Со своей стороны Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех в районах западнее Роботиного Запорожской области, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, имеют частичный успех в районах Клищиевка и Андреевка, наносят оккупационным войскам потери в живой силе, технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают противника.

Российские обстрелы

Всего за прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 108 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов с РСЗО как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Также РФ нанесла очередной удар по Украине применив крылатую ракету "Искандер-К" и 31 ударный БпЛА типа "Shahed-136/131". Нашей противовоздушной обороной уничтожена 1 крылатая ракета "Искандер-К" и 29 вражеских "шахеды".

В результате российских террористических атак, к сожалению,есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись: Петропавловка, Сеньково, Синьковка Харьковской области; Новоселовское Луганской области, Новое, Колодец, Ивановка, Ямполевка, Ставки, Веселое, Спорное, Васюковка, Богдановка, Константиновка, Клещиевка, Андреевка, Часов Яр, Александро-Шультино, Екатериновка, Марьинка, Новомихайловка, Водяное, Урожай ; Новодаровка, Роботино, Старомайорское Запорожской области; Николаевка, Антоновка, Ольга Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Потери оккупантов за сутки

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают составы и успешно поражают тылы противника.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 21 артиллерийскому средству противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинские военные, участники боев за населенный пункт Клищиевка в Донецкой области рассказали, какой ценой достигли освобождения поселка. Бойцы подчеркнули, что все было "не так просто, как показывают в телевизоре".

– Бойцы пехоты 22-й ОМБр ВСУ нанесли сокрушительный удар по противнику в районе Клещиевки Донецкой области, расположенной на Бахмутском направлении фронта. Наши защитники применили боевой беспилотник, сбросивший на позицию захватчиков снаряд.