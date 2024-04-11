За сутки на фронте произошло 55 боевых столкновений, поражен ЗРК врага и станция РЭБ – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на разных участках фронта с целью улучшить свое тактическое положение. Также враг не прекращает террор мирного населения, наносит дроновые и ракетные удары.

Наиболее интенсивные бои продолжаются на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 11 апреля.

В течение суток произошло 55 боевых столкновений. Враг нанес 8 ракетных и 93 авиационных удара, совершил 78 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненые.

Ночью путинские захватчики нанесли очередной массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты и дроны типа Shahed-136/131. По предварительной информации, силами и средствами противовоздушной обороны Украины 37 из 40 БПЛА были уничтожены. Информация о ракетах уточняется.

Под авиационными ударами 10 апреля были населенные пункты Дергачи, Липцы, Волчанск, Куриловка, Кругляковка Харьковской области; Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Верхнекаменское, Ивановка, Александрополь, Семеновка, Новокалиново, Бердычи, Нетайлово, Красногоровка, Константиновка, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Работино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 23 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздоловка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 6 атак в районах населенных пунктов Керамик, Бердычи, Уманское, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, где враг при поддержке авиации 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки оккупанты совершили 6 безуспешных атак на позиции наших войск.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитно-ракетному комплексу, артиллерийской системе и станции РЭБ противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 9 районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу противника.

Напомним, войска государства-террориста России утром 11 апреля нанесли массированные удары по Харькову и области. Под поражение попала критическая инфраструктура, в регионе уже фиксируют перебои с электроснабжением.

Ранее сообщалось, что ночью Россия совершила массированную атаку по Украине с применением дронов-камикадзе типа Shahed, а под утро запустила также ракеты. В частности, по Харьковщине враг ударил баллистикой с территории Белгородской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 11 апреля российская террористическая армия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине с применением дронов и ракет разных типов. Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры. Под ударом была энергетика на Харьковщине, Запорожье и Львовщине.

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