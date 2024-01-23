За сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений, враг не оставляет попыток окружить Авдеевку – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает использовать присущую себе тактику террора и обстреливает многочисленные гражданские объекты нашего государства. Враг наносит ракетные и авиационные удары, а также производит обстрелы из реактивных систем залпового огня.

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В течение суток на фронте произошло 68 боевых столкновений, путинские войска на оставляют попыток окружить Авдеевку. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 23 января.

В течение суток 22 января террористы нанесли 3 ракетных и 65 авиационных ударов, совершили 56 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены жилые частные дома, другая гражданская инфраструктура.

Под авиационным ударом были Гранов, Григоровка, Песчаное Харьковской области; Новоегоровка, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Раздолевка, Богдановка, Хромовое, Клищиевка, Белая Гора, Майорское, Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Новомихайловка, Старомайорское, Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Качкаровка, Красный Маяк, Змиевка, Берислав Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили атаку захватчиков возле Тернов Донецкой области и еще 5 атак вблизи Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника неподалеку от Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 10 атак противника в районах Степного, Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбита 21 атака.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил один безуспешный штурм позиций украинских войск.

В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 1 артиллерийскому средству и 1 радиолокационной станции противника.

Напомним, 23 января РФ подняла в воздух стратегические бомбардировщики-ракетоносители: более 10 Ту-95мс с аэродрома Оленья вылетели в направлении Каспийского моря. Позже стало известно о пусках ракет: взрывы были слышны в Киеве и Павлограде Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что утром 23 января в Киеве прогремели взрывы. Во время масштабной воздушной тревоги работали силы ПВО. Позже стало известно о пожаре в Святошинском районе.

Как сообщал OBOZ.UA, взрывы прогремели, в том числе, в Харькове. Вследствие ракетого удара по региону пострадали дети. Также было зафиксировано повреждение газопровода. В одном из районов российские террористы разрушили детскю санаторную школу.