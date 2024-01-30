За сутки на фронте произошло 70 боевых столкновений, поражены два ЗРК противника и средства ПВО – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает использовать присущую себе тактику террора и обстреливает многочисленные гражданские объекты нашего государства. Войска РФ наносят ракетные и авиационные удары, а также производят обстрелы из реактивных систем залпового огня.

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На фронте на сутки 29 января произошло 70 боевых столкновений. Путинские войска пытались наступать на разных участках фронта, но получали отпор. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 30 января.

В течение суток россияне нанесли 10 ракетных ударов зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда, Лысовки Донецкой и Музыковки Херсонской областей. Кроме того, враг нанес 114 авиационных ударов и совершил 99 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены жилые частные и многоквартирные дома, школа и другая гражданская инфраструктура.

Ночью 30 января оккупанты атаковали Украину 35 ударными дронами типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 15 вражеских БПЛА.

Под авиационным ударом были Середина-Буда Сумской области; Великий Бурлук, Хатнее, Петропавловка, Песчаное, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Новоегоровка, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Северск, Раздолевка, Часов Яр, Клещиевка, Нью-Йорк, Новобахмутовка, Очеретино, Орловка, Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Шлаховое, Берислав, Казацкое Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении отражены 7 атак врага возле Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 4 атаки оккупантов в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника вблизи Богдановки и Ивановского Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 8 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отбиты 2 атаки врага в районе Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили 2 атаки противника западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 8 безуспешных штурмовых действий.

В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 2 зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 средствам противовоздушной обороны, 4 артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, оккупационные войска во время воздушной атаки "Шахедамы" по Украине в ночь на 30 января ударили по Днепропетровской области. Защитники неба сбили один дрон, в то же время еще один привел к прилету в Кривом Роге.

Ранее сообщалось, что войска государства-агрессора России сбросили взрывчатку с беспилотника на окраину населенного пункта Могрица в Юнаковской громаде Сумской области. В результате атаки оккупантов погиб мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, от российских артиллерийских обстрелов также 29 января пострадал Никополь. Ранения получили по меньшей мере два человека – молодые ребята в возрасте 19 и 21 лет.

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