За время полномасштабной войны в Украине погибло 20 добровольцев из стран Балтии и Скандинавии: что о них известно

На войне против российских оккупантов воюют добровольцы со всего мира. С начала полномасштабного вторжения свои жизни в боях за Украину отдали по меньшей мере 20 воинов из стран Балтии и Скандинавии.

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Об этом пишет ERR. Восемь из них – это граждане Швеции, которые воевали на стороне Украины, сообщили в министерстве обороны страны.

Также в Украине погибли пять финских добровольцев. Пятым гражданином Финляндии, который был убит на фронте в нашей стране, стал политик-центрист Вилле Мюккянен, ему было 26 лет.

Кроме того, в Украине погибли как минимум один доброволец-датчанин и боец из Норвегии.

Издание The Baltic Times сообщало о гибели первого литовского добровольца в Украине в феврале этого года, еще несколько литовцев получили ранения.

В октябре прошлого года Латвийская национальная телерадиокомпания также сообщила о смерти первого добровольца из Латвии в Украине.

Среди добровольцев, которые поехали воевать в Украину из Эстонии, погибли трое мужчин. Иво Юрак был убит оккупантами в марте 2023 года, Танель Криггуль – в конце сентября, а Мартин Яагер – в июне этого года.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне в Украине погиб доброволец из Грузии Зураб Иашвили. Боец получил ранения в ходе боевых действий, за его жизнь после этого боролись врачи.

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