Отдал жизнь за Украину: в госпитале от ранений, полученных на фронте, умер доброволец из Грузии. Фото

В боях против российских оккупантов погиб доброволец из Грузии Зураб Иашвили. Боец получил ранения в ходе боевых действий.

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Врачи некоторое время боролись за жизнь воина. Об этом в Facebook сообщил его побратим, грузинский доброволец Вано Надирадзе.

По его словам, Зураб Иашвили скончался во Львовском военном госпитале. Там врачи пытались спасти его жизнь после полученного на фронте ранения.

"Еще один грузинский боец погиб в Украине. Он долго мучился после ранения, но, к сожалению, не выжил, умер в военном госпитале во Львове. Слава твоему геройскому духу, брат!" – написал Надирадзе.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибло более 60 грузинских добровольцев.

Напомним, на Работинском направлении фронта в Запорожской области погиб молодой воин Руслан Бойко из Львовской области. Он служил в Национальной гвардии Украины, был гранатометчиком третьего отделения первого взвода батальона оперативного назначения. Жизнь защитника оборвалась за месяц до его 21-летия.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 10 июля Лохвицкая громада в Полтавской области простилась с военнослужащим, младшим лейтенантом Александром Сергеевичем Лысенко. Защитник погиб 5 июля возле Волчанска Харьковской области во время выполнения боевого задания.

– Также под Торецком Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киева Станислав Красный. Жизнь защитника Украины оборвалась 5 июля.

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