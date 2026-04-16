Забирают фельдшеров из сел: оккупанты на Луганщине оставляют население без базовой медицины

На Луганщине оккупанты забирают фельдшеров из сел и вывозят их в прифронтовые госпитали. При этом население оставляют без самой необходимой медицинской помощи.

Об этом сообщили активисты движения "Желтая лента". Они отметили, что такие действия оккупанты оформляют как "командировку", но фактически людей забирают на неизвестный срок.

Что известно

"На ВОТ Луганской области оккупационная администрация вывозит фельдшеров из сельских ФАПов в прифронтовые госпитали. Это оформляют как "командировку", но фактически людей забирают на неопределенный срок, чтобы закрывать недостаток медиков для обслуживания российских военных", – говорится в сообщении движения.

И добавили, что особенно тяжелая ситуация наблюдается в мелких селах Станично-Луганской громады, таких как Плотина, Камышовое, Макарово. Там и раньше работал только один медик на всех, сейчас ситуация ухудшилась. Вследствие этого небольшие населенные пункты просто остаются без какой-либо медицинской помощи.

Какова ситуация на временно оккупированной Луганщине

На временно оккупированной территории Луганщины российские силы продолжают интенсивное давление как на фронте, так и на гражданское население. Кроме постоянных обстрелов и штурмов, оккупанты принуждают студентов к участию в войне. Также ухудшается гуманитарная ситуация в городах, где людям выставляют счета за коммунальные услуги, которые фактически не предоставляются.

Председатель Луганской областной военной администрации Алексей Харченко отметил, что противник не оставляет попыток оккупировать часть Луганской области, которая находится под контролем Сил обороны Украины. Враг регулярно обстреливает эти территории из всего имеющегося вооружения, в частности применяет танки, ствольную артиллерию и минометы.

Отдельное внимание руководитель ОВА обратил на ситуацию в так называемой "ЛНР", где студентов фактически заставляют подписывать контракты на участие в войне.Такие предложения получают те, кто пытается пересдать экзамены. Им прямо намекают на возможное отчисление из учебного заведения и предлагают альтернативу – пойти служить оператором дронов.

В случае согласия обещают оформление академического отпуска на период службы, что фактически является формой давления и шантажа.

Также сложной остается ситуация во временно оккупированном Северодонецке. Местным жителям начали поступать платежки за услуги по благоустройству и содержанию территорий, хотя состояние инфраструктуры критическое и нет надлежащей уборки, а город, по словам Харченко, за последние три с половиной года превратился в сплошную свалку.

Кроме того, оккупанты на Луганщине хотят запретить пожилым людям принимать звонки из-за рубежа.

Агрессор фактически полностью ограничил свободный доступ к интернету, а теперь взялся за телефонные звонки. Как сообщили в в Луганской областной военной администрации, враг намерен запретить населению принимать звонки из-за границы. Так, людям старше 60 лет россияне хотят запретить принимать звонки из-за границы, до минимума ограничив общение с родными.

Кроме того, несовершеннолетним российские оккупанты хотят запретить принимать СМС-коды для входа в популярные сервисы. Таким образом враг придумал еще один способ свести к минимуму выход в открытый интернет.

