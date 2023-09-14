Прошел один год и двести один день войны. Сегодняшние карты ISW показывают, что на Мариупольском направлении ВСУ продолжают продвижение на юг от Роботино в сторону Новопрокоповки. Также видно, что к югу от Бахмута украинскими войсками освобождена большая часть Клещеевки. Больше ничего кардинально отличающегося от вчерашних карт я не увидел.

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Сегодня все обсуждают статью в The New York Times, в которой рассказывается леденящая душу история про огромные успехи российского ВПК по производству снарядов, ракет и танков и про то, что Россия сейчас производит боеприпасов и танков больше, чем производила накануне войны.

Эту статью уже пересказали и ВВС, и “Медуза" и еще десятки других популярных изданий. И все это с максимально алармистским посылом: все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, пора сдаваться.

Но по-сути NYT пересказала все ту же информацию Reuters, которая неделю гуляет по сети и которую я уже комментировал. И там и там фигурируют 2 млн снарядов, и там и там пишут про 200 танков и т.д.

Это все из серии “стакан наполовину полон или наполовину пуст". То есть из бесстрастной статистики всегда можно сделать совершенно противоположные выводы. Все зависит от задачи, которую ставит перед собой автор материала.

Можно например, увидеть, что до войны Россия производила 100 танков в год, а теперь производит 200 и значит ее производство выросло вдвое. Соответственно: ужас-ужас, пора просить у Путина пощады.

А можно посмотреть на эту ситуацию так, что по данным проекта Oryx, “за девять месяцев полномасштабной войны Россия потеряла 1 579 танков: 921 уничтожен, 65 повреждены, 59 оставлены (?) и 534 взяты ВСУ как трофеи".

Следовательно, если до войны баланс по танкам у России был положительный: +100 танков в год, следовательно +150 танков за полтора года, то теперь он стал отрицательный: +300 (за полтора года) – 1579 потерянных танков = – (минус) 1279 танков.

С учетом того, что на начало войны Россия имела 3,5 тысячи танков, то даже с учетом производства 200 танков в год Россия, при такой интенсивности войны, потеряет все свои танки в ближайшие два года. В то время как Украина, теряя около 500 танков в год, только за счет трофеев восполнила все свои потери. А значит те 200+ танков, которые ей поставляют союзники – это чистый плюс.

Та же самая история с боеприпасами. До войны Россия их не тратила и пополняла свои резервы. А теперь, потратив 11 млн. снарядов из резервов, ее артиллерия сидит на голодном пайке. Впрочем я уже об этом написал в прошлый раз и повторяться не вижу необходимости.

Замечу только, что в оригинальной новости Reuters было сказано, что Россия “в течении нескольких лет выйдет на производство 2 млн снарядов в год", а сейчас она производит лишь около 1,5 млн снарядов. Но прошло пара дней и уже в NYT фигурирует цифра в 2 млн без всяких оговорок. Почему? Да потому, что так страшнее!

Для подтверждения своих слов NYT не нашла в США ни одного самого завалящего генерала или чиновника из Пентагона. Поэтому не придумала ничего лучше, чем процитировать канцлера министерства обороны Эстонии (!?) Кусти Сальма, который заявил, что производимые Россией 2 млн снарядов, это в семь раз больше, чем все мощности стран НАТО.

Откуда этот черт взял такую цифру – никому неведомо. Например, месяц назад официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил: "Мы также обеспечили быстрый рост производства 155-миллиметровых снарядов с примерно 14 тысяч в месяц по состоянию на февраль 2022 года до приблизительно 24 тысяч".

Нетрудно посчитать, что таким образом только США производит столько, сколько говорит господин Кусти Сальм. Причем речь идет только о 155-мм снарядах. А вместе с остальными калибрами (например – танковыми) – и того больше. А ведь есть еще такие страны как Германия, Франция, Голландия, Швеция и т.д. Или, например, та же Болгария, которая по-прежнему производит большое количество именно советских калибров (152-мм и 122-мм). Напомню, что страны ЕС взяли на себя обязательство до конца этого года поставить ВСУ 1 млн снарядов и только за первое полугодие этого года уже поставили около 300 тысяч.

Грустно, когда такое (некогда авторитетное и солидное) издание как NYT сваливается в позорное алармистское болото. Но, видимо, конкуренция со стороны социальных сетей не щадит даже таких столпов журналистики. И поэтому они тоже в целях выживания ищут хайпа.

Впрочем, может это и хорошо. Напугать американцев совсем не лишне: возможно испугавшись, они начнут давить на свое правительство сильнее и Байден все-таки поставит Украине дальнобойные ракеты и самолеты. Я, например, все еще верю, что американцы не хотят проиграть две войны подряд. (Надеюсь, что они еще не забыли позорного бегства из Афганистана).

А что касается указанного выше эстонского канцлера, то пошарив по интернету, я обнаружил, что это чрезвычайно говорливый молодой человек (чисто эстонский Буданов), который по долгу службы заинтересован в наращивании государственных инвестиций в эстонский оборонный сектор. Он уже давно всех пугает русской угрозой и этот его комментарий еще не самый страшный.

Так что не ведитесь на газетный хайп. И не забывайте, что наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.

Слава Украине!