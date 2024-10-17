'Зачистили', как мышей в тире: в ВСУ показали удар по полигону, где оккупанты учились на снайперов. Видео

Силы обороны Украины продолжают прореживать российскую оккупационную армию. Так, недавно украинские защитники нанесли мощный удар по оккупантам на полигоне на юге Украины.

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Удар нанесли бойцы 128-й горно-штурмовой бригады и бригады "Черный лес". Видео было опубликовано в официальном Telegram-канале Оперативного Командования Запад.

На полигоне в момент атаки, вероятно, проводилась подготовка российских снайперов.

"Как мышей в тире! 128 горно-штурмовая бригада и бригада "Черный лес" на Юге уничтожили на полигоне солдат русской армии, проходивших обучение на снайперов. Наслаждайтесь с самого утра!" – пишут военные.

Ранее украинские военные показали, как "отправляют в ад" очередную партию оккупантов. В этот раз врага "отпевали" пилоты 63-й бригады. На каком направлении это происходило, пока неизвестно.

Как сообщал OBOZ.UA подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели масштабную операцию на севере Харьковщины. В результате слаженных действий было зачищено 400 гектаров леса и уничтожен почти полк российских оккупантов.