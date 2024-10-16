'Отпевали пилоты 63-й бригады': защитники Украины показали, как 'отправляют в ад' оккупантов. Видео

Украинские военные в очередной раз показали, как " отправляют в ад " очередную партию оккупантов. В этот раз врага "отпевали" пилоты 63-й бригады.

Видео дня

На каком направлении это происходило, пока неизвестно. Но эффектное видео было опубликовано в Telegram-канале стальных львов.

"Let's Rock! Русня снова наступала и закономерно отправилась в ад. Отпевали пилоты ББС 63-й бригады", – говорится в сообщении к видео.

Напомним, ранее в Минобороны назвали стоимость российской артиллерии, уничтоженной Силы обороны в этом году. Речь идет о минимум 8 млрд долларов. По подсчетам Генштаба, с начала года до 1 октября Россия потеряла 10 373 артиллерийских системы – такого количества хватило бы, чтобы вооружить 144 артиллерийские бригады.

Как сообщал OBOZ.UA подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели масштабную операцию на севере Харьковщины. В результате слаженных действий было зачищено 400 гектаров леса и уничтожен почти полк российских оккупантов.