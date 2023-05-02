Зачистка домов и эвакуация раненых: Наев показал тактическую подготовку ВСУ в городских условиях. Фото

Генерал-лейтенант Сергей Наев продемонстрировал подготовку украинских военных к завершающей операции по освобождению города Бахмут из-под контроля российских оккупационных войск. Он отметил, что это будет трудная операция, но военные готовы к ней.

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Об этом он сообщил в своем Telegram. Он заметил, что особое внимание уделяется тренировке и подготовке украинских бойцов (чтобы смотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В частности, в условном населенном пункте учим, как правильно подходить к дому, входить в него, зачищать комнаты, нарезать углы и тому подобное", – написал он.

Генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что главная цель на "полигоне" – это тренировка навыков в борьбе с воздушным десантом РФ и эффективной защите от диверсионно-разведывательных групп в условиях городской застройки.

Он также отметил, что это необходимо для того, чтобы окончательно "отобрать" у россиян контроль над городом Бахмут на Донбассе.

Наев подчеркнул важность подобных тренировок в условиях современной войны и боев в городе Бахмут. Он отметил, что такие учения помогают совершенствовать навыки боевой подготовки.

Напомним, на Бахмутском направлении продолжаются упорные бои между российскими оккупантами и украинскими защитниками. Со стороны захватчиков на этом участке фронта воюет 25,6 тыс. военных. Также там задействованы десятки единиц вражеской техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, что Вооруженные силы Украины продолжают держать под своим контролем трассу, по которой в Бахмут Донецкой области поставляются ресурсы и обеспечение. Российские оккупационные войска далеки до захвата "дороги жизни".

Как сообщал OBOZREVATEL, город-крепость Бахмут в Донецкой области, за который продолжаются интенсивные бои с вражеской армией России, в результате атак оккупантов стал почти непригодным для жизни. Из-за того, что россияне не прекращают попыток полностью захватить населенный пункт, из него почти невозможно эвакуировать гражданских.

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