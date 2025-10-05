Зачистка продолжается: в ВСУ рассказали о боях под Добропольем

На Добропольском направлении украинские защитники эффективно бьют по логистике и местах скопления оккупантов. Только за минувшие сутки потери врага составили 47 человек, из них 32 – безвозвратные.

Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер управления коммуникациями группировки войск "Восток" Григорий Шаповал. По его словам, сейчас повышается поражение мест накопления врага на Добропольском направлении в Донецкой области.

Уничтожение логистики врага

"Задача достаточно успешно реализуется и повышается поражение мест накопления врага. Уничтожается активно его логистика. За сутки на этом направлении потери врага составляют 47 человек и 32 из которых безвозвратно", – отметил Шаповал.

За последние дни украинские подразделения нанесли ряд точных ударов по технике и складам обеспечения оккупантов. В результате противник потерял часть боеприпасов и был вынужден оттянуть силы вглубь позиций.

Контрнаступление продвигается вперед

Президент Владимир Зеленский несколько недель назад сообщил, что украинские силы начали контрнаступление на Добропольском направлении. По его словам, именно там российские войска пытались сосредоточить основные силы для продвижения, однако успеха не достигли – украинские защитники перешли в контратаку.

Еще 29 сентября командующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что площадь деоккупированной в результате контрнаступления под Добропольем территории достигла около 175 кв. км. Продвижение вглубь обороны россиян составляет от 3 до 7 км. Украинским военным на этом направлении удалось освободить семь населенных пунктов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Силы обороны Украины стабилизировали обстановку в районе населенного пункта Ямполь в Донецкой области. Для выявления противника и уничтожения остатков диверсионных групп армии РФ будут проведены ударно-поисковые действия. Александр Сырский также отработал в органах военного управления и воинских частях, которые действуют на Добропольском, Северском и Лиманском направлениях.

