Зафиксирован взлет авиации: вся Украина стала красной из-за воздушной тревоги

Вечером в четверг, 20 июля, по всей Украине снова была объявлена воздушная тревога. Причиной этого стал второй за день взлет истребителя МиГ-31К РФ с аэродрома Саваслейка Нижегородской области страны-агрессора.

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Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. В ГСЧС Украины людей призвали срочно пройти в укрытие или воспользоваться правилом двух стен.

Отметим, что самолет МиГ-31К является носителем ракет "Кинжал". Наши силы ПВО уже несколько раз сбивали эти ракеты при помощи ЗРК Patriot.

О взлете МиГ-31К стало известно в 23:11, а уже в 23:27 военные сообщили о его посадке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ужина 20 июля по всей Украине объявлена воздушная тревога, которая длилась всего несколько минут. Тогда в России тоже взлетел сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия Миг-31.

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