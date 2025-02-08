Захватчики – обречены: украинские воины показали, как уничтожают российских оккупантов в степях Донбасса. Видео

Украинские защитники продолжают очищать нашу землю от российских захватчиков. Силы обороны искусно ликвидируют врага, превращая степи Донбасса в настоящий ад для оккупантов.

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Морпехи-черноморцы показали, как операторы беспилотных систем отрабатывают по живой силе врага. Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

На опубликованных кадрах – точная и безжалостная работа бойцов 37-й отдельной бригады морской пехоты. Украинские дроны неустанно корректируют удары, уничтожая оккупантов один за другим.

Дроны отслеживают места скопления россиян и наносят точные удары по их позициям. Ни один окоп или замаскированная позиция не спасает захватчиков от уничтожения.

"Морпехи-черноморцы постоянно работают над уменьшением популяции российских оккупантов в степях Донецкой области", - отметили в ВМС ВСУ.

Напомним, украинские военные уничтожили редкую враждебную огнеметную систему залпового огня ТОС-А1 "Сонцепек". Теперь этот РСЗО оккупантов сгодится разве что на металлолом. Вражеский экипаж также ликвидирован.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сумском направлении украинские пограничники уничтожили антенну связи и комплекс радиоэлектронной разведки. Это оборудование враг использовал для разведывательных действий и атак против Украины.

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