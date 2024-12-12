Захватчики продолжают давление на наши позиции: на фронте произошло 190 боевых столкновений – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают штурмы позиций украинских защитников в попытках улучшить свое тактическое положение. На сегодняшний день наиболее горячими остаются Покровское и Кураховское направления. Однако, как уверяет Генштаб ВСУ, Силы обороны сдерживают давление российских оккупантов.

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Как отмечено в сводке командования ВСУ по состоянию на 22:00 четверга, 12 декабря, с начала суток произошло 190 боевых столкновений. В то же время российские захватчики нанесли по территории Украины 31 авиаудар, сбросили 61 КАБ, а также пытались атаковать 568 дронами-камикадзе.

Также враг совершил 3194 обстрела – как по позициям наших войск, так и просто по населенным пунктам нашей страны.

На Харьковском направлении сегодня противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска, Глубокого и Старицы, все атаки отбиты.

По предварительным подсчетам, потери врага за сегодняшний день на этом направлении составили 92 военнослужащих убитыми и ранеными, украинские воины уничтожили артиллерийскую систему, автомобиль и 20 БПЛА противника; также повредили три автомобиля.

Семь раз враг штурмовал позиции украинских военных на Купянском направлении в районах Синьковки, Загрызового и Западного. Продолжается бой вблизи Дворечной.

На Лиманском направлении российские захватчики 21 раз пытались продвинуться в районах Копанок, Новоегоровки, Лозовой, Надежды, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу. Защитники Украины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери, в районе Тернов продолжаются три боестолкновения.

На Краматорском направлении украинские защитники отразили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Часового Яра и в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении агрессор четырежды атаковал вблизи Торецка. В настоящее время два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 46. Захватчики продолжают напор на наши позиции вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Песчаное, Шевченко и Чумацкое. Нашими защитниками на данный момент отбиты 43 атаки, три боестолкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, потери агрессора составили 288 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожены четыре автомобиля и два мотоцикла оккупантов, в то же время повреждены еще два автомобиля и два мотоцикла.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 46 боевых столкновений разной интенсивности. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Солнцевки, Старых Тернов, Курахового, Дальнего и Успеновки. Бои продолжаются.

На Времиевском направлении сегодня агрессор при поддержке авиации 30 раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Сухих Ялов, Константинопольского, Раздольного, Нескучного и Новодаровки. Идет один бой.

Одну безрезультатную попытку атаковать позиции украинских подразделений предпринял оккупант в направлении Новоданиловки на Ореховском направлении. Авиация врага сбросила авиабомбы на Степногорск.

На Приднепровском направлении две попытки врага штурмовать позиции наших воинов потерпели неудачу.

Также в Курской области украинские защитники отбили 18 вражеских штурмов, там еще продолжаются два боестолкновения.

"Сегодня стоит отметить воинов 57-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко, 14-й бригады оперативного назначения им. Ивана Богуна и 425-го отдельного штурмового батальона, мужественно держащих позиции, умело отбивающих вражеских лиц. потерь", – отметили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты продолжают добиваться тактических успехов под Покровском, атакуя слабые места украинских подразделений. Они пытаются провести обходной маневр, чтобы атаковать город с юга.

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