Захватчики РФ обстреляли Никополь: есть раненый. Фото

В 7.35 утра 11 августа российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь Днепропетровской области. В результате пострадал один человек.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины. Также было повреждено более десяти домов.

В результате обстрела была ранена 71-летняя женщина, жительница данного района, которая была госпитализирована. Кроме того, были повреждены 15 частных жилых домов, 6 хозяйственных построек, а также были повреждены линии электроснабжения.

Полиция зарегистрировала данное событие как нарушение законов и обычаев войны. Сейчас они внесли сведения по этому поводу в Единый реестр досудебных расследований и активно расследуют это уголовное производство.

Напомним, что российские оккупанты на захваченной части Херсонской области готовятся к проведению "ревизии" имущества украинцев. Под видом "инвентаризации бесхозяйственных объектов" захватчики планируют отбирать движимое и недвижимое имущество граждан Украины, которым удалось выехать из оккупации.

Ранее сообщалось, что оккупационные российские войска вечером в пятницу, 11 августа, ударили по населенному пункту Елизаветовка в Покровском районе Донецкой области. В результате погибла 70-летняя женщина.

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