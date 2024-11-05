Захватчики сохраняют активность, пытаясь идти вперед: на фронте произошло 226 боевых столкновений – Генштаб

В понедельник, 4 ноября, по всем направлениям фронта произошло 226 боевых столкновений Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей была ситуация на Кураховском направлении, также враг проявляет активность на Лиманском, Покровском и Купянском направлениях.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины 11 авиационных ударов с применением 28 КАБов, а также использовал для поражения 206 дронов-камикадзе.

В общей сложности враг совершил почти 2400 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении захватчики в течение дня совершили восемь атак вблизи Волчанска.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 19 атак. Активность противник проявлял в районах Кондрашовки, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Вишневого, Песчаного, Дружелюбовки, Лозовой, Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз, пытаясь продвинуться в направлении Чернещины, Грековки, Колесниковки, Катериновки, Макеевки, Тернов, Заречного и Торского.

На Северском направлении захватчики один раз безуспешно штурмовали позицию наших защитников в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районах Часова Яра и Ступочек. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации семь раз пытался вклиниться в нашу оборону. В течение дня оккупанты атаковали в районах Дачного, Торецка и Щербиновки, в настоящее время идет один бой вблизи Щербиновки.

На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Проминь, Лысовка, Селидово, Юрьевка и Вишневое наши войска отражали 21 наступательное и штурмовое действие врага. Четыре из них еще продолжаются. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей, дают жесткий отпор.

По предварительным данным, сегодня враг потерял 260 человек убитыми и ранеными, также украинские военнослужащие уничтожили один танк, две боевые бронированные машины, два БТР и два автомобиля. Кроме того, пушка, один БТР и один автомобиль были существенно повреждены.

На Кураховском направлении за день насчитывается 84 боевых столкновения. Захватчики сохраняют активность, пытаясь идти вперед в направлении населенных пунктов Волченка, Ильинка, Кременная Балка, Ганновка, Курахово, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимовка, Антоновка, Дальнее, Катериновка и Елизаветовка.

По имеющейся информации, за день враг на этом направлении потерял четыре боевых бронированных машины, пять боевых машин пехоты и один танк. Также был поврежден один танк, четыре боевых бронированных машины, две боевые машины пехоты и одна зенитная установка.

На Времевском направлении оккупанты 16 раз атаковали вблизи Трудового, Великой Новоселки, Урожайного, Раздольного, Сухих Ялов и Максимовки. Все атаки были отражены.

На Ореховском направлении наши войска остановили шесть атак противника в направлениях Новоданиловки, Новоандреевки, Малых Щербаков и Орехова.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потери позиций и территорий не допущены. Украинские воины отразили три штурма российских захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины уже почти три месяца удерживают "санитарную зону" в Курской области России. Эта операция очень ценна для пополнения нашего обменного фонда, заявил президент Владимир Зеленский.

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