'Захватчики успели сфотографироваться и были уничтожены': в Генштабе объяснили, что происходит в Дачном на Днепропетровщине. Карта

Россияне не оставляют попыток пересечь админграницу между Донецкой и Днепропетровской областями. Однако поскольку врагу это не удается, он пытается хотя бы сделать вид, что зашел на Днепропетровщину.

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На днях несколько российских ДРГ зашли в пределы населенного пункта Дачное в Днепропетровской области – и были уничтожены или захвачены в плен. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, заверив, что Дачное находится под контролем Сил обороны.

В Генштабе отреагировали на появление слухов о том, что российские войска пересекли админграницу между Донецкой и Днепропетровской областями и ведут бои уже на территории Днепропетровщины. Там подчеркнули: "успехи" россиян ограничились тем, что они успели сделать несколько фото в населенном пункте Дачное, для большинства захватчиков эти фото стали последними в жизни.

"Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупантов, которые не оставляют попыток пересечь административную границу Донецкой и Днепропетровской областей. Враг не имеет успеха в достижении этой демонстрационной цели, хоть сколько совершает "мясных штурмов" силами малых пехотных групп и ДРГ. Несколько дней назад одна из небольших разведывательных групп противника смогла проникнуть в пределы населенного пункта Дачное, что на территории Днепропетровщины. Захватчики успели сфотографироваться с российским триколором, однако это была последняя их активность: украинские воины уничтожили оккупантов", – уверяют в Генштабе.

Впрочем, выводов из разгрома россияне не сделали – и в "рейд" в Дачное командование ВС РФ направило новые ДРГ.

"В одном из следующих штурмов двум российским военнослужащим повезло больше: они остались живыми и попали в плен к бригаде морской пехоты ВМС ВС Украины, пополнив обменный фонд", – рассказали в Генштабе.

Там заверили, что Дачное, как и вся Днепропетровщина, остаются под контролем Сил обороны, и призвали украинцев верить своим защитникам, а не пропаганде агрессора.

"Поэтому реляции российской пропаганды о захвате плацдарма на Днепропетровщине не соответствуют действительности. Дачное и в дальнейшем остается под контролем Сил обороны Украины. Доверяйте только проверенным источникам информации. Укрепляйте оборону Украины", – резюмировали в Генштабе.

Начало тревожным слухам о якобы начале боевых действий уже на территории Днепропетровщины положил последний обзор ситуации на фронте Института изучения войны. Основанием для утверждений о том, что оккупанты якобы захватили Дачное для аналитиков стали кадры, которые начали распространять сами российские оккупанты.

Видео с российским "аквафрешем", поднятым, как считают OSINT-исследователи, действительно в этом населенном пункте Днепропетровщины, сами захватчики опубликовали со "скромной" подписью о "начале нового этапа", "освобождении" и "уверенном контроле" над Дачным, который, согласно заявлению Генштаба, был очень краткосрочным.

При этом в проекте DeepState изменений статуса Дачного на картах не отображали, населенный пункт там относят к "серой зоне", в которую россияне действительно совершают набеги.

"По серой зоне – происходит фиксация противника в данном районе, который пытается лезть туда без остановки, чтобы закрепиться хотя бы в посадке. Но бойцы Сил обороны прилагают усилия, чтобы сразу уничтожать московскую заразу и не дать этой заразе закрепляться и накапливаться. Эти одноразовые забеги не несут ни тактической, ни стратегической выгоды, но являются неприятным звоночком в ухудшении обстановки", – отмечали в DeepState, подчеркивая, что эти набеги уже стали катализатором для громких и спекулятивных заголовков в сети.

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