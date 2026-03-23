'Закусили танком': военные показали, как остановили вражескую бронеколонну возле Гуляйполя. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать наступление врага на всех участках фронта. В воскресенье, 22 марта, стало известно о том, что наши военные остановили бронеколонну россиян возле Гуляйполя (Запорожская область).

Видео дня

Эффектное видео было опубликовано в Telegram-канале Оперативный ВСУ. Отмечается, что в ходе боевых действий операторы БПЛА "сожгли две коробочки и закусили все это танком".

"Бойцы подразделения Wormbusters 414 ОБр БпС остановили сегодня утром вражескую бронеколонну в районе Гуляйполя. Планы врага не были реализованы", – говорится в подписи к видео.

Напомним, что украинские военные продолжают методично уничтожать врага и его технику. На этот раз стало известно о том, что "Стальные львы" мощно ликвидировали почти сотню оккупантов за сутки и отбили наступление врага.

Ранее сообщалось, что Силы беспилотных систем (СБС) провели удачную охоту на вражескую технику в Брянской области РФ и на временно оккупированной территории Донецкой области. Военным удалось уничтожить российские зенитно-ракетные комплексы "Бук-М3", пуско-зарядную установку "Бук-М2" и радиолокационную станцию "Триумф" из состава С-400.

Как сообщал OBOZ.UA,украинские военные в течение 12-16 марта поразили три зенитных ракетных комплекса "Тор-М2" на оккупированных территориях, в частности на Запорожье. Часть ударов нанесли на значительном расстоянии от линии фронта, что демонстрирует расширение возможностей дальнобойных БПЛА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Ваша пробная версия Premium закончилась