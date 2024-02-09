"Залог успеха": Наев показал, как ВСУ обеспечивают бесперебойную работу техники на севере. Видео

В Северной операционной зоне действуют специальные ремонтные подразделения, которые занимаются восстановлением и ремонтом нашей военной техники. Часть специалистов прошла обучение заграницей.

Об этом сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев. На своей странице в Facebook в пятницу, 9 февраля, генерал-лейтенант обнародовал видео своего визита к воинам. Он вручил им награды.

Командующий отметил, что поддерживать вооружение и технику в хорошем состоянии помогает правильная эксплуатация и обслуживание, а в случае необходимости – качественный ремонт и восстановление.

"Этими работами занимаются специальные ремонтные подразделения, которые маневрируют и выезжают в районы выполнения боевых задач воинскими частями. Они имеют соответствующую подготовку, а также полученные знания за границей", – заявил Наев.

По его словам, эти ремонтные подразделения "в полном объеме обеспечены материально-техническим обеспечением".

"Залог успеха – готовность вооружения и военной техники. Мы этим занимаемся!Двигаемся дальше! Слава Украине!" – написал генерал-лейтенант.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На севере Украины продолжаются работы по укреплению оборонительной способности. Вблизи границы строят оборонные рубежи и позиции, а также минируют местность.

– Ранее Сергей Наев показал работу операторов БПЛА командования Сил специальных операций на Северном направлении.

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