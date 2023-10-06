Залужный и Шаптала посетили группировку войск на юге Украины: оценивали угрозы со стороны врага и планировали действия ВСУ. Видео

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала посетили командные пункты наших воинов на южной линии фронта. Визит состоялся 5 октября.

Информацию об этом раскрыли на следующий день. На странице главнокомандующего в Facebook в пятницу, 6-го числа, появилось видео, снятое в ходе поездки украинского военного руководства в зону ответственности ОСГВ "Таврия" (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Залужный сообщил, что они вместе "провели работу в группировках войск, выполняющих задачи в рамках оборонных и наступательных операций".

Видео дня

"Проанализировали вероятные угрозы со стороны противника и определили дальнейшие действия с учетом постоянного изменения оперативной обстановки на фронте. Спасибо каждому, кто в бою за Украину!" – написал генерал.

На видео видно, что на совещании присутствовал еомандующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Деталей о принятых решениях в Вооруженных силах Украины раскрывать не стали.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– Генштаб утром 6 октября отчитался, что наши воины продолжают ведение обороны на востоке и юге страны, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия – на Бахмутском.

– Подробнее об обстановке на разных участках линии столкновения можно почитать в сводке ГШ ВСУ по ссылке.

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