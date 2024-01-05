Залужный обсудил с Каволи ситуацию на фронте: на чем акцентировали внимание

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 5 января провел телефонные переговоры с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе Кристофером Каволи. Генералы "подробно обсудили возможные действия противника, которые ожидаются в ближайшие недели и месяцы".

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Об этом главнокомандующий ВСУ сообщил в Telegram-канале. Также они отдельно остановились на массированных воздушных атаках ВС Российской Федерации. Украинский генерал в разговоре с американским коллегой акцентировал внимание на необходимости усиления нашей ПВО.

Залужный рассказал Каволи о о ситуации на фронте. "Оперативно-стратегическая обстановка остается сложной, но контролируемой. Вооруженные силы Украины продолжают ведение оборонных операций, концентрируются на отражении атак противника и нанесении ему максимальных потерь в живой силе и технике", – отметил военный.

Также он поблагодарил Штаты за помощь нашему государству.

Как писал OBOZ.UA:

– Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заверил что в Вашингтоне очень хорошо понимают, насколько важно поддерживать Киев – ведь это инвестиция в национальную безопасность Америки.

– В Государственном департаменте США допускают, что ситуация на поле боя в Украине может измениться. "Но мы верим, что Путин не только не достиг, но и не достигнет своих конечных целей", – сказал спикер американского ведомства Мэтью Миллер.

– Ранее Миллер отметил, что Соединенные Штаты не подталкивают Украину к переговорам с РФ.

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