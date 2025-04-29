'Замена людей на фронте машинами – оптимальный путь Украины', – Гудименко для Le Monde

18 апреля во французском издании Le Monde опубликован материал, посвященный минированию украинских территорий как способа сдерживания российских наступлений. В полевом репортаже говорится, как украинские военные применяют дроны для минирования местности, чтобы компенсировать преимущество противника в живой силе.

Видео дня

По словам заместителя директора Центра гуманитарного разминирования Андрея Дацюка, к концу 2024 года в Украине было заминировано 139 000 квадратных километров территории, что составляет 23% площади государства. По оценкам, в конфликте уже использованы десятки миллионов мин, и процесс минирования продолжается.

Однако одного минирования недостаточно, считает Юрий Гудыменко, бывший командир саперного подразделения. Он подчеркивает: "Сами мины не остановят наступления россиян, которое обязательно произойдет, вопрос только когда именно".

Чтобы эффективно защищать страну, "необходима пехота и артиллерия, но самое главное – дроны. Эта стратегия, наконец, подчеркивает постепенную замену людей машинами на фронте", добавляет Гудыменко.

Напомним, что с началом полномасштабного вторжения Юрий Гудыменко присоединился к Вооруженным силам Украины. Проходил службу сапером в 130-м батальоне сил Территориальной обороны.

С мая 2022 занимал должность командира саперного отделения в 130-м батальоне 241-й бригады территориальной обороны ВСУ. Участвовал в боях за Киев, в частности, в освобождении Ирпеня, а также в боевых действиях на Харьковщине. 27 июня 2022 года Юрий Гудыменко получил ранения в результате артиллерийских обстрелов под Харьковом и был комиссован.

Гудименко является председателем Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины, занимается реинтеграцией ветеранов и гуманитарными инициативами.