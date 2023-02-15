Запад дал Украине важный ''сигнал'' по военной помощи, приближается переломный момент в войне – ISW

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что 54 государства-члена Контактной группы по обороне будут продолжать поддерживать нашу страну в долгосрочной перспективе. Недавние пакеты западной помощи для Украины "представляют собой наилучший шанс для Киева решительно изменить ход войны".

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Об этом сказано в аналитике американского Института изучения войны. Соответствующее заявление главы Петагона прозвучало во время встречи министров обороны стран-партнеров Украины в формате "Рамштайн", которая состоялась во вторник, 14 февраля.

При этом специалисты указали на тот факт, что издание Washington Post накануне заседания опубликовало материал, в котором указало, что официальные лица США в частном порядке дали Украине сигнал о том, что западная помощь Украине в сфере безопасности ограничена.

Со своей стороны, Остин заявил, что Контактная группа по обороне Украины, в которую входят 54 государства, будет "поддерживать борьбу Украины за свободу в долгосрочной перспективе", в частности и во время весеннего контрнаступления.

Газета Washington Post сообщила 13 февраля, что администрация Байдена объявит о новом пакете помощи для Украины "на следующей неделе".

Напомним: 14 февраля, в штаб-квартире НАТО прошло отдельное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", организованное США. Западные союзники обсудили предоставление Киеву оружия, которое позволит перехватить инициативу в войне с Россией: речь идет о бронетехнике, дальнобойных ракетах и боевых самолетах.

Во время встречи было подтверждено, что Украина получит от партнеров больше систем ПВО, больше танков, артиллерии и снарядов. Также будут организовано дополнительное обучение украинских военных. При этом, как отметил президент Украины Владимир Зеленский, далеко не обо всем можно сообщать публично, поэтому часть достигнутых партнерами договоренностей, скорее всего, останется за закрытыми дверями.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– страны-партнеры Украины продолжают наращивать усилия для военной помощи нашей стране. Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал, что союзники передачей оружия помогут украинским воинам перейти в контрнаступление весной;

– приближается годовщина полномасштабного вторжения России в Украину, и многие западные обозреватели предполагают, что оккупанты могут предпринять очередную попытку захватить Киев. В то же время в США заявили, что не видят признаков возможного нападения РФ на украинскую столицу.

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