Западные союзники Украины обеспокоены вероятным увольнением Залужного – Financial Times

На Западе обеспокоены возможной отставкой Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Союзники нашего государства убеждены, что если президент Украины Владимир Зеленский все же примет такое решение, то оно может иметь "обратный эффект".

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Об этом пишет издание Financial Times с ссылкой на западных чиновников. Один из чиновников страны "Большой семерки", которая передает вооружение украинской армии, сказал, что Залужный пользуется большой популярностью среди военных.

"Они (западные чиновники. – Ред.)опасаются из-за популярности Залужного среди украинских рядовых солдат, а также среди населения в целом, что может привести к негативным последствиям в момент, когда единство является решающим", – пишет СМИ.

Генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан считает, что увольнение Залужного может негативно повлиять на помощь Украине, в частности, от США. Конгресс может использовать такую отставку как доказательство, что Вашингтону не стоит выделять дальнейшие пакеты помощи Киеву, считает Райан.

Как пишет FT, кандидатами на должность главнокомандующего ВСУ могут стать командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и глава ГУР Кирилл Буданов. Известная "наглая тактика" последнего также заставляет нервничать западных партнеров Киева, сказал журналистам один из чиновников.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский впервые лично прокомментировал вероятность увольнения Залужного. Он пояснил, что "думает над этой заменой", однако это касается "всей управленческой группы, ведущей машину страны".

В то же помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не будут вмешиваться в решение украинских властей относительно увольнения главнокомандующего ВСУ . Там считают, что это суверенное право нашего государства и президента.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации СМИ, 2 февраля правительство Украины сообщило Белому дому, что Зеленский решил уволить Залужного. Это станет самой серьезной кадровой перестановкой за время полномасштабной войны в Украине.

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