Продолжительность войны между Россией и Украиной во многом зависит от военных ресурсов агрессора – количества оружия, техники и боеприпасов. Эксперты, в частности с помощью искусственного интеллекта, проанализировали ситуацию и спрогнозировали, на сколько лет России хватит ресурсов для дальнейших боевых действий.

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Самое главное, что ресурсы России не безграничны. OBOZ.UA рассказывает об основных факторах, влияющих на запас оружия в России.

Военное производство и импорт оружия

После начала полномасштабной войны в 2022 году Россия перевела экономику на военные рельсы. Страна активизировала производство танков, артиллерии, ракет. Также активно получает помощь от стран-партнеров: Иран поставляет дроны, КНДР – боеприпасы, Китай – компоненты и технологии.

Потери на фронте

Российская армия теряет огромное количество техники: уничтожаются танки, бронемашины, склады с боеприпасами. Украинские Силы обороны регулярно наносят удары по тыловой инфраструктуре, усложняя логистику РФ.

Санкции и технологический дефицит

Хотя Россия и находит способы обходить санкции, доступ к высокоточной электронике и микрочипам ограничен. Это влияет на производство сложных систем, таких как ракеты и беспилотники.

Экономика и бюджет

Пока РФ имеет ресурсы для финансирования войны. Но нагрузка на бюджет растет, и после 2025-2026 годов ситуация может существенно осложниться.

Прогноз по продолжительности войны

При сохранении нынешней интенсивности боевых действий России хватит ресурсов примерно на 1-2 года.

Если же боевые действия перейдут в более затяжную, позиционную фазу с ограниченными наступлениями, ресурсов может хватить на 3-5 лет или более, при условии продолжения поддержки со стороны союзников.

Но западная помощь Украине и санкционная политика могут переломить ситуацию.

Мобилизационные ресурсы России (и человеческие, и технические) не безграничны. Если война будет продолжаться еще несколько лет, Россия потеряет значительную часть своего потенциала.

Как сообщал OBOZ.UA, российская пропаганда взялась распространять фейк о том, что Запад якобы намерен развалить Россию как государство в ее нынешнем виде. В результате "заговора западных элит" на месте РФ должны возникнуть разрозненные "10-20 частей".